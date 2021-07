Melique García, el "gringo catracho" que representará a Honduras en Tokio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Melique García será el quinto deportista hondureño presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a la espera de la confirmación oficial de la World Athletics, el ente que regula el atletismo en el mundo.



García nació en Watervliet, Nueva York, pero desde 2018 defiende la Bandera de Honduras gracias a sus raíces catrachas de parte de su padre. "Mi papá nació en Honduras y mi mamá es de Carolina del Sur... me naturalicé hondureño por decisión propia", contó el experto en 100 y 200 metros planos al programa "Más que correr" de Costa Rica.

Cerca del décimo grado del colegio, cuando tenía 16 años, un entrenador de fútbol americano le recomendó que hiciera pruebas de atletismo porque "me decía que tenía mucha velocidad", recuerda Melique García, quien más allá de las marcas en la pista es un ingeniero en informática apasionado del diseño. "Yo diseño los uniformes de la Selección Nacional de atletismo", confesó este deportista que ya sobrellevó una operación de ligamentos cruzados.

Enseguida, Melique García contó finalmente cómo entra por la puerta del atletismo mundial y por qué se decide por la H: "En 2014 miré que en la Diamond League hicieron un tiempo menor que el mío y dije: 'Yo tengo que estar ahí'... fue como un impulso para meterme de lleno, le dije a mi mamá que me contara mi historia y aunque empecé a competir por República Dominicana debido a raíces de mi madre, luego conocí la historia de mi papá y decido representar los colores de la Bicolor".

En 2019 el Mundial de Doha es la primera gran prueba para Melique García como atleta catracho. Ahí miró en vivo a monstruos como Justin Gatlin y Usain Bolt, "de quienes aprendí mucho".



Y ahora se le viene la competencia madre del atletismo: los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: "Me estoy preparando con todo, física y mentalmente, porque me gustaría clasificar a las semifinales y por qué no seguir adelante" y superar la puesta en escena de Rolando Cruz Palacios, que en Río 2016 se metió a semifinales.



Melique García se unirá al esquelético pelotón catracho en la justa ecuménica, compuesto por los nadadores Julimar Ávila y Julio Horrego, la taekwondista Keyla Ávila y la judoca Cergia David Güity y la Selección de fútbol Sub 23.

