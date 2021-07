Porfirio Lobo sobre lista Engel: "No sirve porque no la encabeza el mayor corrupto de la historia"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, reaccionó algo molesto luego de que fuera señalado de corrupto por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos en la lista Engel que fue divulgada este jueves.



El exmandatario aseguró que la lista Engel "no sirve porque no la encabeza el mayor corrupto de la historia de Honduras, que es Juan Orlando Hernández".



"¿Por qué él (Hernández) no está en esa lista? No incluyen a Juan Orlando Hernández, que es el mayor desastre", protestó Lobo Sosa en HRN. "Lo que señala la lista es falso. Es una lista churro", catalogó.

"Todo es totalmente falso ni he recibido dinero de ellos ni nada, es más que me diga alguien qué favor les he hecho yo a ellos cuando uno era presidente", siguió.



De acuerdo con la acusasión del Departamento de Estado, "el expresidente de Honduras se involucró en una corrupción significativa mientras era presidente cuando aceptó sobornos de la organización narcotraficante "Los Cachiros" a cambio de favores políticos".



Ante estas acusaciones Lobo Sosa aseguró que siempre ha estado abierto a hablar con ellos, pero con pruebas de esas acusaciones.

Cabe destacar que la esposa de Lobo Sosa, Rosa Elena Bonilla, también aparece en la lista debido al caso de la Caja chica de la dama, donde fue acusada por el desfalco de 12 millones de lempiras del gobierno.

Señalamientos anteriores

Lobo Sosa ha sido mencionado en diferentes cortes federales de Estados Unidos por los cabecillas del cartel de "Los Cachiros", Devis Leonel y Javier Rivera Maradiaga.



Pepe Lobo, de 71 años, ha sido salpicado en cuatro casos que tienen que ver con el narcotráfico y la corrupción, algo que ha dejado como consecuencia hechos sin precedentes en Honduras.

Narcopolítica, La Caja Chica del Hermano, La Caja Chica de la Dama y en el juicio de Tony Hernández ha sido salpicado el expresidente Lobo Sosa.



El expresidente siempre ha asegurado que él nunca ha tenido conexiones con el narcotráfico ni ha sido partícipe de los actos de corrupción en los que lo han involucrado.

