Raúl 'Potro' Gutiérrez: 'Estamos pensando en ser campeones'

Carlos Girón Pineda

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque es consciente de que no han hecho la mejor inversión en la plantilla, él trabaja para inscribir su nombre entre los técnicos que han ganado la copa de campeón en la Liga Nacional de Honduras. Su concepto es sin rodeos: con su gestión debe de haber un antes y un después en el Real España, equipo que preside desde finales de enero de este año. A Raúl el Potro Gutiérrez, entrenador mexicano, la pandemia lo ha privado de estar ganando un mejor salario, “pero los resultados son los que hablan para aspirar a crecer”.

En su segundo matrimonio y con tres hijos, el azteca reconoce que el fútbol hondureño es competitivo, mucho más de lo pensaba y, en efecto, ya conoció la amargura de la eliminación en el certamen pasado. Y para este nuevo torneo, la intención es quedar campeón de la competencia, pero mientras recorre esa ruta hacia el cetro quiere seguir disfrutando de las baleadas, su comida favorita desde que está en el país. A continuación, las impresiones del Potro a Zona Deportiva.

Desde que asumió como técnico de Real España, ¿cómo ha sido su experiencia en Honduras?

Pienso que de entrada me trataron bien los directivos, tuvimos una buena conexión con lo que queríamos y los muchachos, desde que los encontré, han tenido una buena disposición.

Antes de comenzar su cargo en la Máquina, ¿creyó que el futbol hondureño era más competitivo o es lo que se imaginaba antes de llegar?

Siempre hay una serie de ideas que solo pueden ser comprobadas con la experiencia. Cuando se vive el fútbol de Honduras, uno se da cuenta de que el nivel es muy competitivo, que el modelo del torneo es todo un reto y que hay mucho profesionalismo de los equipos, algo que se vuelve satisfactorio.

¿La baja de Mario Martínez y Allans Vargas fue decisión suya o de la directiva?

Fue una decisión administrativa, una cuestión que tiene que ver con el reglamento del equipo, por lo que tuve que hacerme a un lado. Esto fue algo nuevo para mí y así voy conociendo cómo funciona todo esto.

¿Cree que el equipo resentirá esas salidas?

Tenemos respeto por los integrantes del plantel, pero esto simplemente nos obliga a reajustar lo que tenemos. Nuestro trabajo se basa en un precepto universal: nadie es indispensable. Nos reacomodaremos para seguir dando la pelea en el torneo.

¿La eliminación ante Motagua en el pasado Clausura, considera que fue un fracaso o lo toma como parte del proceso de adaptación?

Los procesos son fundamentales en todo. Yo tuve todo el apoyo de la directiva en el primer torneo, si no ganaba nada. Lo que ocurrió es parte de una adaptación, estamos contentos porque logramos cosas muy buenas y de paso regresamos a Real España a pelear por el título.

¿Piensa que usted puede darle la copa número 13 a Real España?

Desde la temporada pasada estamos pensando en ser campeones. Ahora, para esta nueva temporada, es mantener el dedo en el renglón. Estamos tratando de fortalecer el equipo para llegar a eso como producto de un buen trabajo.

Real España ha tenido problemas de regularidad en los torneos pasados, ¿ya identificó las causas?

Es difícil hacer un análisis cuando uno no está, pero por el presente estamos trabajando en una estructura distinta, no solo en la cancha, también como se entrena y hasta en la parte administrativa.

¿Cuáles son las virtudes y falencias de la Máquina?

El equipo es y seguirá siendo solidario; también es joven, que le gusta trabajar lo que tenga que durar la competencia. En cuanto a los defectos, hemos perdido muchos partidos por errores de atención, algo que no puede seguir pasando, así como que tenemos que mejorar la efectividad.

¿Considera usted que su gestión pueda marcar un antes y un después en el España?

Esa es una responsabilidad que tengo. Soy de la línea que un entrenador extranjero tiene que dejar algo más, algo distinto que marque a Real España en lo positivo, para que se vean reflejadas en la obtención de campeonatos.

¿Económicamente le va bien en Honduras o tuvo que adaptarse a un presupuesto?

La pandemia afectó en todos los sentidos y para exigir tengo que dar resultado. Eso lo manejo como una política de vida. Si hay buenos números, se abre algo positivo para mejorar. Mi carrera futbolística, que va conectada con lo económico, siempre ha ido en ascenso.

¿Por cuánto tiempo se ve en el Búho?

Esto es fútbol y me ha pasado de todo. Estoy aquí pensando en ser campeón todos los años y espero que el fútbol decida qué pasará después. Confío mucho en eso.

¿Traerá más fichajes a Real España para asumir este nuevo campeonato?

Estamos buscando fortalecer la línea defensiva y también la ofensiva. Queremos integrar, quizá, a un volante más. Por el momento no tenemos nombres específicos que podrían llegar a la Máquina.

¿Cuál es su rival para vencer en Liga Nacional?

Los clásicos siempre van a estar por encima de los demás partidos. Los partidos con Olimpia, por ejemplo, son muy intensos.

¿Sería para usted un fracaso no ganar un título en Honduras?

Es algo complicado, pero siento que, si no gano nada aquí, es algo que no me evalúa. Claro, la idea es ganar, es algo que está siempre en nuestra mente.

