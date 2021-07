Debido a la pandemia, mercados de Comayagua funcionan al 50%

Juan César Díaz

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La crisis económica golpea sin piedad a los locatarios de los mercados San Francisco y San Antonio de la ciudad de Comayagua, quienes registran bajas ventas durante la semana.

En ambos centros de abasto popular, más del 50 por ciento de los locales pasan cerrados los siete días de la semana.

Algunos comerciantes decidieron alquilar los puestos para bodegas, mientras que otros que no están vacunados contra el covid-19 prefieren no arriesgarse, no abrir sus negocios y quedarse en sus casas.

En el caso del Mercado San Antonio son más de 100 locales y de estos pasan abiertos unos 50, sobre todo los puestos de comida tradicional, carnicerías, ropa y zapatos.

Florida Maldonado, una de las comerciantes más activas y antiguas de este mercado, con lágrimas en sus ojos contó a EL HERALDO que lo único que vende son entre 200 a 300 lempiras a la semana.

“La economía está muy mala, aquí pasa vacío, varios compañeros han alquilado el local, otros no vienen por la pandemia, aquí si hacemos una o dos ventas a la semana es mucho, y solo se venden unos 300 lempiras y ese dinero hay que dividirlo para la comida del día, el transporte y el pago de la boleta por el uso local a la alcaldía”, expresó Maldonado.

Agregó que a pesar que las ventas son raquíticas deben estar al día con el pago de impuestos en la alcaldía y la cuota de afiliación que dan a la Cámara de Comercio e Industrias de Comayagua (CCIC).

San Francisco

El Mercado San Francisco tiene alrededor de 500 locales pero en la actualidad solo están abiertos unos 80 en el interior y unos 150 comerciantes instalados en las afueras del edificio.

“No se vende casi nada, los viernes y sábados, las ventas se ponen un poquito mejor pero la gente compra poco y lo que nos queda de ganancia es solo para la comida del día, nos sabemos hasta cuando vamos a soportar esta terrible situación”, dijo Claudia Rodríguez, vendedora de ropa y zapatos.

Agregó que la presencia de vendedores ambulantes en las calles contribuye para que las ventas no mejoren en ambos mercados de la ciudad.

