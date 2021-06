"A esa mujer solo le gusta el dinero": madre de Lupillo Rivera sobre Belinda

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Cada vez que Lupillo Rivera, aparentemente, intenta dejar atrás su polémica con Belinda, surge una nueva situación que lo coloca en el ojo del huracán.



Esta vez, el escándalo no fue por el tatuaje del rostro de la cantante en el brazo del hermano de Jenni Rivera o por sus explosivas declaraciones tachadas de violencia de género, sino por un comentario vertido por Rosa, su madre.



Y es que la mamá del intérprete de música regional mexicana dijo, en un video, que Belinda es una mujer interesada, dejando claro que su relación con su supuesta exnuera no fue la mejor.

VEA: “Yo comí primero de la mesa”: Lupillo Rivera a Christian Nodal por burlas a su tatuaje



"Qué piensa del tatuaje de Lupillo?", le preguntó una voz masculina en una transmisión en redes sociales y ella respondió entre risas: "Pues qué bueno que se lo quitó ¿para qué lo quiere? yo no sé, mi hijo todo el tiempo se ha puesto tatuajes y luego ya se los borra y se pone una flor o se pone algo, que se ponga un caballo o un tigre porque ya hasta le han compuesto corridos y memes por lo que se puso, pero lo felicito porque se lo quitó", comenzó opinando la señora.



La progenitora de Rivera también se puso en el lugar de Giselle Soto, la actual pareja del cantante, y aseguró que estaba en todo su derecho de pedirle que se borrara el rostro de Belinda.



"Yo como mujer, si mi novio o esposo trajera un tatuaje de una mujer que fue su novia o que fue algo en su vida, pues no lo soportaría, ¡Mejor quítatelo! Estárselo viendo cada que lo abraces, pues como que no va", sostuvo.

ADEMÁS: “Ya pasó por aquí y ya se fue”: la reacción de Lupillo Rivera tras burlas a su tatuaje

Su opinión sobre Belinda

En vista de que la relación de Lupillo y Belinda sigue siendo una incógnita, pues mientras él afirma que sucedió, ella se abstiene de hablar del tema, la madre de él aseguró convencida que "sí anduvieron".



"¡Claro!, claro que anduvieron, no más que la que gente se reía y los medios decían que cómo Lupillo iba a andar con ella. Yo le dije a Lupe: 'mira, a esa mujer solo le gusta el dinero' y él dijo: 'pues ni modo, yo no tengo'. Pero sí anduvieron y como dicen, ¿lo bailado quién se los quita?, ni volviendo a nacer", afirmó.



Sin embargo, Rosa puso en duda si realmente hubo amor entre ambos, pues bromeó con que su hijo "tiene corazón de hotel" y aseguró que "le sobran las mujeres" y dijo que de todos sus hijos él es el más mujeriego, una característica que le atribuyó a una influencia de los hombres de su familia.



La progenitora del cantante también reveló que sostiene una buena relación con su actual nuera, a quien describió como una "buena muchacha" y "tratable".

VEA TAMBIÉN: "Si voy a Culiacán, encuentro 100 mejores": Hermano de Lupillo Rivera arremete contra Belinda