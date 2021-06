"Estoy entre dos grandes amores": Alejandra Guzmán por la denuncia de Frida Sofía a su abuelo

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La cantante mexicana Alejandra Guzmán rompió el silencio después de que su hija, Frida Sofía, anunciara acciones legales en su contra y en contra de su abuelo Enrique Guzmán.



Frida Sofía, quien reveló durante un programa de televisión que su abuelo la había abusado cuando era niña, anunció una denuncia contra sus dos familiares el pasado 9 de junio, acusados por los delitos de abuso sexual, violencia familiar y corrupción de menores y desde entonces, ni su abuelo materno ni su madre se habían pronunciado.



Sin embargo, en las últimas horas, Alejandra Guzmán dijo estar muy preocupada por su hija durante una entrevista para el progama "Ventaneando" que se transmite por TV Azteca.

"Al final, creo que esto se va a resolver porque sé quién soy realmente. Siempre le he dado todo lo que he podido a mi hija y la amo con toda mi alma, pero sí me preocupa, me preocupa mucho", comenzó diciendo la intérprete de "Hacer el amor con otro".



La "rockstar" también aseguró que se encuentra viviendo el momento más difícil de su vida, pero que ha decidido dejarle toda la carga a Dios y centrarse en su música.



"Creo que esta es la prueba más dura de mi vida. A veces uno no entiende las maneras que hay para llegar a algo, me refiero al destino de las cosas o como suceda. He decidido estar en paz conmigo misma y dejarle las cosas con las que no puedo a Dios y salir adelante. Salir a cantar y hacer una catarsis de todo lo que tiene mi corazón y mi alma, con todo lo que me ha dolido hasta el fondo de mi corazón", afirmó.

Apoyo rotundo a su padre

Alejandra también aprovechó para dejar claro su apoyo incondicional a su padre, el también cantante Enrique Guzmán, pese a las críticas que recibe de muchos sectores que le reclaman el no creer en su hija.



"Mi papi ya está mejor, hemos estado hablando mucho. Sé por lo que está pasando porque es una situación muy, muy, muy dolorosa. He estado también en esta situación durante años. Y es muy difícil porque estoy en medio de dos grandes amores míos, de mi vida. ¿Cómo no voy a querer que esto solucione? Soy la que más quiero que se solucione. Pero mi papá también tiene derecho a defenderse", enfatizó.

