"De niño miraba las pasarelas y decía 'algún día yo estaré ahí'": joven hondureño se abre paso en el modelaje en Barcelona

Redacción

BARCELONA, ESPAÑA.- Aunque se califica como un chico muy humilde, que disfruta ir a la playa y conocer lugares nuevos, la verdadera pasión del joven hondureño Yohan Stifen Aguirre está en las pasarelas.



Tras haber crecido entre los campos bananeros de Puerto Cortés y La Labor en Ocotepeque, este catracho hoy avanza con paso firme en su carrera como modelo en la ciudad de Barcelona, España, país que le abrió las puertas hace tres años.



Nos relata que su amor por el modelaje le surgió siendo aún muy pequeño. "Desde niño me gustaba la moda, me acuerdo que miraba las pasarelas en la tele y me quedaba hipnotizado. Decía 'algún día yo estaré ahí'".

Buscando alcanzar ese sueño y debido a la falta de oportunidades en Honduras, Aguirre decidió migrar. "La discriminación hacia las personas LGBTI, querer cambiar de vida, superarme profesionalmente me impulsaron".



Pese a sus logros iniciales en el viejo mundo, Yohan Stifen no olvida sus raíces. Trabajó en la alcaldía de La Labor en proyectos sociales, fue presidente por dos años de la comisión del Festival del Maíz y realizó voluntariado en World Vision en proyectos de niños y jóvenes.



Al iniciar como modelo recuerda que no todo fue fácil. "Me decían que mi color de piel es extravagante, que mi corte de cabello era inusual, pero las críticas ayudan a mejorar".

Enfrentando los "no"

El catracho recuerda que su motivación han sido los "no". "No porque tu cabello es largo, no porque llevas barba, no porque tienes gafas, no porque eres muy callado. Esos "no" me ayudaron a ser mejor con humildad y hacer bien todo trabajo".



"En una clase de la escuela de modelaje un profesor de Posing, me dijo eres extravagante, pero te ves afeminado ante las fotos, me sentí como que me dieron una puñalada en el corazón, pero este mismo profesor me ayudó a sacar mi masculinidad, estilismo y posing", contó.

Aguirre realizó su primer pasarela importante en 2019 con ropa de un diseñador de Barcelona en un evento de moda y joyería. "Luego participé en Body Painting, gala de la Escuela de Maquillaje Cazcarra Image Group de Barcelona, en el que representé a la India".

El catracho recuerda que su motivación han sido los "no" a los que ha tenido que ir haciendo frente .





Dentro de sus sueños está graduarse en Relaciones Internacional, obtener una oportunidad para trabajar con el Gobierno de Barcelona y seguir buscando ser el modelo de diseñadores nacionales o Internacionales.

Finalmente, como un consejo a la comunidad LGBTI les recomienda "si les gusta la moda luchen porque esa luz no se apague, el camino es largo y alguien puede descubrirte y hacerte brillar", agrega que "no importa tu color, tu raza o tus gustos, inspírate en ser buena persona, hacer con amor lo que más ames hacer. Ese brillo que llevas dentro no lo dejes apagar por los no. Siempre hay alguien que te dira: sí puedes".