"Mi hermano murió y mi sueldo no llegó a tiempo": Doloroso relato de doctora en La Ceiba

ATLÁNTIDA, HONDURAS.- Mientras se desarrollaba una protesta de médicos y enfermeras exigiendo el pago de su salario en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, una doctora sostenía un cartel en donde se leía: "Por la inoperancia de las autoridades mentirosas muere mi hermano" y aunque el rótulo por sí mismo narraba una situación dolorosa, fue el testimonio de la mujer lo que conmovió e indignó a la población hondureña.



Jasmín Coto contó, con la voz entrecortada y lágrimas cayendo por sus mejillas, que su hermano, su cuñada y sus sobrinos se contagiaron de covid-19 y pese a que ella labora en un centro médico, no fue posible tratarlos a todos.



"Él asistió a su esposa y a sus hijos, pero ya para asistirlo a él no hubo dinero", comenzó narrando la galena, quien además dijo que había decidido destinar su salario para contribuir en la recuperación de su hermano, sin embargo, su pago nunca llegó.

"Recuerdo muy bien el miércoles cuando le dije: 'gordo, necesito que te hagás una tomografía, una (placa) de rayos X y los exámenes pertinentes' y él me dijo: 'no tengo dinero' entonces le contesté: 'a mí ya me van a pagar y te voy a mandar ese dinero', pero el viernes entró en insuficiencia respiratoria y el domingo murió... ¡Murió y mi pago no estuvo a tiempo!", contó la profesional de la salud.



Jasmín pertenece al grupo de médicos contratados a través del programa "Fuerza Honduras", que fue creado desde el Poder Ejecutivo en julio de 2020 para fortalecer las alcaldías y centros médicos de los municipios y mejorar la atención frente a la pandemia del coronavirus. Pero en los últimos tres meses de laborar en extenuantes turnos en el centro de salud de la comunidad de Sambo Creek, no ha recibido un pago.



"Nunca he faltado a mis labores y cuando yo necesité mi sueldo para apoyar a mi familia no llegó a tiempo... no llegó, simplemente no llegó y ya no teníamos dinero. Les hago una pregunta a las autoridades que se lamentan y lloran en un muro, ¿dónde está ese lamento? porque en los hospitales no está, no hay medicamentos, no hay tomógrafos y solo le dan la lista para que compre los medicamentos y si uno ya no tiene (dinero) su paciente muere", reclamó visiblemente indignada.

Pero su corazón y su voz se desgarraron cuando recordó que nunca más volverá a ver a esa persona con la que se crió y compartió tantos años y que hoy deja sola a toda una familia: "No lo volví a ver y así este gobierno hoy me pague todo mi sueldo no lo voy a levantar de la tumba, no lo voy a poder regresar a mi casa y decirle 'mirá, aquí está tu tomografía, aquí están tus exámenes, atendete a tiempo', no va a ser sufiente, ¿ahora para qué quiero este dinero si no lo voy a levantar?", lamentó.



Mientras tanto, las autoridades locales aún no se han pronunciado ante el retraso de los salarios de los empleados temporales de los centros de salud y triajes de la ciudad situada en el litoral atlántico, por lo que los afectados aseguraron que continuarán las jornadas de protesta frente al edificio de Gobernación y a la municipalidad.

