El sector empresarial propone un plan para recuperar Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-¿En qué estamos fallando para que Honduras siga siendo uno de los países con los índices de pobreza y desigualdad más elevados del mundo? Esta interrogante le planteó el sector empresarial a la clase política y sociedad civil hondureña en el Encuentro Nacional Empresarial (Enae 2021), realizado el lunes en Tegucigalpa.



La respuesta, según el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, es que las condiciones actuales son el resultado “de los desaciertos políticos y fiscales que Honduras ha mostrado a través de la historia en sus gobiernos”.

LEA: Hondureños gastaron 37% más en viajes al extranjero para vacunarse contra covid-19



Para cambiar este rumbo, el Cohep, con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), presentaron la “Estrategia Nacional de Empresas Sostenibles 2022-2025”.



“Es un diagnóstico que nos permite identificar los principales obstáculos para la recuperación de las empresas, la reactivación de la economía y la recuperación del empleo”, dijo Sikaffy.



El objetivo es que la propuesta sea tomada en cuenta por el próximo gobierno como un Plan de Nación, por lo que fue entregada a los candidatos presidenciales.



También a representantes del gobierno, academia, sector empresarial, mipymes, cooperación internacional, sociedad civil e iglesia.

LEA: El 60% de préstamos de los hondureños son para consumo



En el evento participó vía videollamada Ricardo Zúniga, enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica.

¿Qué contiene la propuesta?

El objetivo planteado en la estrategia es mejorar la calidad de vida de los hondureños propiciando un crecimiento económico incluyente, reduciendo la desigualdad y la conflictividad social.



El plan contiene 64 propuestas de cambios estructurales agrupadas en ocho ejes transversales: instituciones y Estado de derecho; estabilidad y gobernanza; política fiscal y gasto público; sistema financiero; estructura de mercado; innovación y emprendimiento; capital humano; y salud.



Entre estas recomendaciones están las siguientes: mejorar el ranking del Doing Business, elevar la posición en el índice de competitividad, reducir la tasa de homicidios, disminuir la calificación del índice de corrupción.

ADEMÁS: Casi 5% subieron los precios de los bienes y servicios en comparación al 2020



En el tema de política fiscal se propone mejorar el pago de impuestos, reducir las pérdidas de energía y aumentar la inversión pública como el presupuesto para educación y salud.

En el ámbito financiero recomiendan que se aumente el financiamiento para hacer negocios.



Respecto a la estructura de mercado, la iniciativa es incrementar la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), las exportaciones y la actividad de la industria manufacturera.

En cuanto a innovación y emprendimiento, las metas son: adoptar nuevas tecnologías así como subir en el ranking de investigación y desarrollo.



Mientras que en capital humano el planteamiento es aumentar los años de escolaridad, mejorar la matrícula universitaria de mujeres en carreras técnicas y capacitar a la fuerza laboral.



En salud se aconseja incrementar el número de médicos y camas en los hospitales al igual que mejorar el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Cada una de estas metas detalla acciones específicas a desarrollar en cada área.



Los candidatos presidenciales Salvador Nasralla, del Partido Salvador de Honduras (PSH), y Yani Rosenthal, del Partido Liberal (PL), manifestaron que analizarán la propuesta y de llegar a ganar las próximas elecciones sí estarían dispuestos a aplicar los cambios propuestos por la iniciativa privada. No obstante, Nasry Asfura del Partido Nacional (PN) no dio declaraciones mientras la candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro, no asistió al evento