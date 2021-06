Juan Pablo Montes: "Me llamó Diego para decirme que los directivos no contaban conmigo"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pese a que no había renovado contrato, el lunes Juan Pablo Montes se despertó aún siendo el capitán de Motagua porque una promesa le hacía creer que continuaría en las Águilas, pero no sabía que su historia en el club estaba terminando.



En el transcurso del día una llamada de Diego Vazquez, director técnico de los Azules, sirvió para informarle al futbolista que el equipo ya no contaría con sus servicios.



"No tengo ni idea de qué fue lo que pasó porque a mí ningún directivo me llamó para ver si se solucionaba algo, a mí quien me llamó fue Diego para decirme que los directivos no contaban conmigo en el equipo", explicó Montes a una radio del país tras conocer que después de ocho años no seguiría en su amado Ciclón.



Cinco campeonatos de Liga ganados, 280 partidos disputados y 20 goles anotados fueron los datos de la historia que formó el excapitán de las Águilas en ocho años que estuvo en el nido.



"No tengo ni la menor idea por qué me lo dijeron así nomás, mi intención era seguir un torneo más y poder despedirme de mis compañeros, del equipo. Ahora me toca salir de una manera que no la esperaba", lamentó el jugador de 35 años.

Futuro

Juan Pablo Montes fue el encargado de levantar la copa 17 del Mimado, la última que ganaron en 2019. Ahora, pese a que está fuera del elenco capitalino, no tiene pensado ir a jugar a un club pequeño.



"Sinceramente estaba enfocado en renovar mi contrato con Motagua. Lo que quería un torneo más para poder salir por la puerta de enfrente, pero salgo por la puerta de atrás y me voy triste por eso", enfatizó.



"Yo sé cómo es la situación en Honduras, sé como pasan los equipos pequeños, estuve en Motagua y sé la situación que se pasa para pagarle a los jugadores... y no digamos en un equipo pequeño. Habría que pensarlo, pero no tengo planes de ir a un equipo pequeño", concluyó.

Bajas en Motagua

Montes es la quinta baja confirmada en el Nido de las Águilas junto a Sergio Peña, Reinieri Mayorquín, Bayron Méndez y Elmer Güity. Aún se desconoce si Marlon Licona y Marco Tulio Vega seguirán en la institución.

Motagua

Con la mente en la copa 18, como objetivo capital, el Ciclón iniciará este jueves su pretemporada para elaborar la estrategia para el torneo Apertura de la Liga Nacional que comienza el próximo 7 de agosto.