Incautan 74 bienes ligados al saqueo del IHSS  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La justicia hondureña incautó 74 bienes relacionados al saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y pasan definitivamente a posesión del Estado.



“El Ministerio Público en una audiencia de juicio logró una sentencia de privación definitiva de dominio sobre 74 bienes divididos en muebles e inmuebles, sociedades mercantiles, productos financieros y vehículos, propiedad de varias personas vinculadas al desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social”, informó el Ministerio Público.



Los bienes que pasan al Estado son 10 viviendas situadas en sectores residenciales del Distrito Central, en el municipio de San Ignacio, Francisco Morazán y en Danlí, El Paraíso.



Además, 13 vehículos, 48 cuentas bancarias y tres sociedades mercantiles, cuyos titulares de derecho son Levis Donaldo Martínez (analista administrativo del IHSS), Mirian Elizabeth Espinoza Castro, Sady Joviel Espinal Rodríguez, María Angélica Martínez y José Vicente Rubio Mejía (presuntos testaferros).

Agentes de la ATIC dentro de una de las viviendad incautadas.







El monto por el cual se emitió esta sentencia y que no pudieron justificar los antes mencionados es de 37.2 millones de lemprias.



Las investigaciones constataron que con fondos del IHSS, Levis Donaldo Martínez y su esposa Mirian Elizabeth Espinoza Castro, entre 2009 al 2014, incrementaron su patrimonio que llegó 47.1 millones de lempiras.



Ambos lograron establecer la empresa Inversiones e Inmobiliaria L&M, dueños en un 50 por ciento cada uno, pero no lograron acreditar la procedencia lícita de 9.7 millones de lempiras.



Por su parte, Sady Joviel Espinal, a partir del 2014, incrementó su patrimonio de ingresos y no logró acreditar la procedencia 4.3 millones de lempiras. Además, aparece como socio en un 98 por ciento de la empresa Industrias Plenas y el dos por ciento restante a nombre de Levis Donaldo Martínez.





13 vehículos fueron parte de decomiso.





Finalmente, José Vicente Rubio Mejía, socio de Mirian Elizabeth Espinoza Castro en la empresa Fotografía Digital de Honduras, con un porcentaje del 50 por ciento cada uno, no pudo justificar 1.6 millones de lempiras.



“Con este nuevo comiso de 74 bienes de origen ilícito, suman 21 las sentencias logradas por el Ministerio Público por corrupción y blanqueo de capitales en el IHSS; de las 20 anteriores, tres igualmente se relacionan a privación definitiva de dominio, que son parte de los 300 millones de lempiras en los que están valoradas las propiedades aseguradas no solo en el territorio hondureño sino que en el extranjero” detalló la Fiscalía.