Manuel Mijares es captado usando silla de ruedas y preocupa a sus fans

CUIDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El cantante Manuel Mijares ha causado preocupación entre sus seguidores al ser visto utilizando una silla de ruedas en su última aparición pública.



La expareja de Lucero se dirigía al interior de los estudios de Televisa, cuando los paparazzis se percataron que se trataba del artista y se acercaron a entrevistarlo para saber lo que le había ocurrido.

"Estoy bien, me operaron, pero bien", explicó ante las cámaras del programa "Hoy". "Me pusieron mi prótesis de rodilla, la teníamos que hacer antes, pero no había podido. Es que jugaba mucho al fútbol", confesó.



El intérprete de "El privilegio de amar" también aseguró que no es la primera vez que presenta problemas en una de sus piernas, pues ya se ha sometido a tres cirugías, "la primera operación fue en el (año) 73, la segunda en el 96 y la tercera ahora. Estuvo más grande, pero es que ahora me pusieron la prótesis", detalló.



Se presume que la operación fue practicada recientemente, pues el pasado mes de mayo Mijares y Lucero realizaron su primer concierto virtual denominado "Siempre amigos", demostrando la buena relación que sostienen tras 10 años de haberse divorciado.

