Adamari López muestra anillo de compromiso, ¿se reconcilió con Toni Costa?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La presentadora Adamari López ha levantado las sospechas de una posible reconciliación con Toni Costa, quien fue su pareja durante 10 años y es el padre de su hija Alaïa.



La puertorriqueña anunció su separación del bailarín español a finales de mayo, pero tras un mes separados han surgido teorías que apuntan a que se estarían dando una segunda oportunidad mientras disfrutan de unas vacaciones.



A través de un video, López anunció que disfrutaría de unos días de relajación y mientras le daba la noticia a sus seguidores se le pudo ver usando su anillo de compromiso, mismo que Costa le dio hace algunos años en un romántico viaje.

El clip fue compartido por el programa "Suelta la Sopa" de la cadena Telemundo y reafirmó las declaraciones de Toni cuando en una entrevista para People en Español dijo que él estaba disfrutando de unos días libres con su hija y que Adamari los alcanzaría después.



"Adamari se va a unir al viaje un poco más adelante junto a sus hermanos", dijo el coreógrafo. "Mi familia adora a Alaïa y a Adamari. Ellos son muy familiares como yo. Ellos van a venir con toda la familia para agosto", reveló.



En las semanas transcurridas desde la ruptura, Costa ha dejado claro que su intención no ha sido separarse y ha asegurado que está dispuesto a recuperar su relación, pero todavía no se ha confirmado si decidieron darse una segunda oportunidad.

