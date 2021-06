La espera terminó: HBO Max aterriza este martes en Honduras

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El mundo del streaming sigue creciendo a pasos de gigante. Desde este martes 29 de junio una nueva oferta llega a Honduras y Latinoamérica, se trata de HBO Max. La cual se convierte así en la primera región internacional para la plataforma de WarnerMedia, lanzada en Estados Unidos en mayo de 2020. Para este año está previsto su posterior desembarco en 21 territorios de Europa.

HBO Max se suma así a un competitivo ecosistema de servicios de streaming en Latinoamérica, que durante 2021 todavía verá llegar a players potentes como Star+, la OTT independiente de Disney.

La nueva apuesta de WarnerMedia llega a la región con un catálogo de 15,000 horas de producciones internacionales y locales, además de ligas deportivas internacionales.

En su lanzamiento en Latinoamérica, HBO Max ofrece dos planes de suscripción, Estándar y Móvil, a partir de 3 dólares al mes.

Dentro de las producciones icónicas de Warner se podrá disfrutar de todas las temporadas de Game of Thrones, Friends, Big Little Lies, Succesion, “Los Soprano”, Euphoria y Watchmen, entre otros. Mientras que en 2022 llegará a HBO Max el spin-off House of the Dragon de GOT.

Las ocho películas originales de Harry Potter, así como la trilogía de “El señor de los anillos” estarán disponibles, lo mismo que los filmes de la marca DC con “Liga de la Justicia de Zack Snyder”, “Mujer Maravilla 1984”, Joker, Shazam y Batman, entre otros. Tampoco faltarán grandes clásicos como Casablanca y “El mago de Oz”, entre otros.

Latinoamérica presente

HBO Max se lanza como una plataforma global con una fuerte apuesta por la producción original latinoamericana. “Hace más de 15 años venimos contando al mundo historias de nuestra región”, sostuvo Tomás Yankelevich, Chief Content Officer de Entretenimiento General de WarnerMedia Latin America, en la reciente presentación de contenidos para HBO Max.

“Estos contenidos son una muestra de nuestro fuerte compromiso con el desarrollo de nuestro talento y con contar historias locales, llevándolas más allá de nuestras fronteras, haciéndolas relevantes para nuestros usuarios en todo el mundo”, añadió. Los proyectos originales de HBO Max en América Latina suman unos 100 títulos nuevos hasta 2022.

Estos incluyen series de ficción —como las argentinas “Días de gallos” y “María Marta: el crimen del country”, la brasileña Os Ausentes, o las mexicanas “Búnker y Amarres”—, docuseries —como “Bilardo” o “Poder Segredo”—, o realities —como Bake Off, “40 no es nada”, The Cut o Pop Divas—.

Para llevar adelante estos proyectos, WarnerMedia Latin America anunció alianzas con compañías como Endemol Shine Boomdog, BTF Media, The Mediapro Studio, Dopamine, Floresta, Conspiração, Boutique Films, Zeppelin, Pampa Films, Red Room y Dynamo.

