Cardi B confirma su segundo embarazo de forma original y sorprende a sus fans

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cardi B, quien está acostumbrada a robarse el espectáculo cada vez que pisa el escenario, hizo el anuncio de su segundo embarazo de forma épica el fin de semana.



La rapera deslumbró durante una actuación en vivo en los BET Awards realizados el domingo, donde usó un traje brillante con el abdomen descubierto, dejando ver su avanzada gestación.

La reacción del público no se hizo esperar, pues comenzaron a gritar desde el momento en que ella salió al escenario y luego cantó y bailó como siempre acostumbra, demostrando que está en una de las mejores etapas de su vida.



Tras el evento, la cantante también aprovechó para compartir tres fotografías familiares en su cuenta de Instagram, terminando de confirmar su dulce espera.

En una de las instantáneas aparece luciendo completamente desnuda y siendo abrazada por el también rapero Offset, otra con Kulture, la pequeña que ambos tuvieron hace dos años y la que más reacciones acumuló fue en la que se le ve cubierta por un yeso moldeador que fue colocado sobre su vientre y pecho para inmortalizar la figura que tomó su cuerpo con el embarazo.

SHUT UP, THE REVEAL WAS SO CUTE pic.twitter.com/TlDz54kRmD