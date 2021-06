Real Sociedad inicia con su pretemporada de cara el torneo Apertura

TOCOA, COLÓN.- Después de salvar la categoría del torneo Clausura en Honduras, la Real Sociedad iniciará hoy con un nuevo proyecto de cara al torneo Apertura.



El equipo aceitero será el segundo club de la Liga Nacional en comenzar la pretemporada al iniciar hoy los trabajos con miras a no caer de nuevo en zona descenso.



"Fue torneo difícil en todos los sentidos, no sólo en el plano futbolístico sino también el convivir con la pandemia de covid-19. Sino me equivoco fueron 19 infectados en el equipo que provocó que cancelaramos tres fechas", dijo Ricardo Elencoff en exclusiva para EL HERALDO.











"Nosotros nos preparamos para el torneo Clausura e hicimos una inversión fuerte, jugadores como Rony Martínez regresan a Real Sociedad. Siempre tuvimos la fe por todo lo que veníamos haciendo, sabiamos que iba a llegar", dijo el presidente del equipo aceitero en relación al difícil trabajo de no descener en el torneo anterior.



Además, Ricardo Elencoff adelantó en exlcusiva con EL HERALDO que ya tienen en la mira a otros jugadores para reforzar la institución de cara al torneo Apertura.



Por otra parte, Héctor Castellón definirá su futuro con el equipo aceitero en las próximas horas. "Con el profe tenemos pláticas permanentes, pero aún faltan algunos detalles para definir cuando regreso al país, ya que además está esperando aplicarse la segunda vacuna de la covid-19, por eso no ha regresado de México, pero vía zooom en las próximas horas definimos todo, incluso las peticiones que hará en cuanto a la plantilla", dijo Javier Martínez, vicepresidente deportivo de la Real Sociedad.