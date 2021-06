El artículo de Octavio Carvajal: “Inyección”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los cachos con doce años al hilo en el trono tienen fuertes pilares políticos y bancarios para las votaciones generales. No obstante, por su deterioro ante pila de males, ofertas faltadas y corrupción, no la tienen fácil.



Podrían sufrir un serio revés si los rivales tasan su voto (lo más seguro) para ganar gran parte de la tajada estatal con un partido multicolor.



Si la “oposición” relega egos en cabezas que chorrean decoro y están hasta el gorro de codicias, su unión solapada o camuflada en mesas electorales puede darle excelentes efectos.



Muchas de sus piezas deberán sacrificarse, cediendo el puesto a reales líderes con opción a triunfar claramente en diputaciones, alcaldías y regidurías. La panza ruge.



Tal vez llegó el turno en que “linternas” cumplan los cambios jurados y no los cambios de gobierno con las mismas fichas, las mismas mentes viejas, las mismas familias. Renovar rostros e ideas es florecer.



Los credos no roban, son sus actores los obligados a probar nitidez y adeudo, pero ¿quién depone intereses mezquinos propios y de grupo? Si así ocurriera, el pueblo lo alabaría.

Veinte

Cero palabreras del diente al labio. Lo añejo es el letargo de sarta de políticos, empresarios, periodistas y sinfín de cultos que aún ven cerril al elector. Tal vez ciertos poblados se alucinen al oír la trillada copla “de riego para el campo” (sin agua o sin instruir a cuidarla) “de sueldos dignos”, por el suelo (veinte lempiras diarios) y “jurar la verdad” mintiendo.



Puros cuentos de camino real. Los turnos son abismalmente otros. La tecnología —informa y desinforma según sus héroes— pero decirle a la gente que fulano, zutano o perencejo “legislarán por ti” es irónico y ridículo. Solo saltan cada cuatro años presumiendo —en medios de prensa— lo que no son ni serán. Hasta en los afiches nos timan, se roban la edad.



En campaña, lo mismo con los mismos. Cruzan charcales, cargan y lloran por los niños haraposos, caretos y barrigones por falta de simples tortillas con frijoles mientras ellos (as), sí, quienes lucen el poder y quienes buscan sacarlos con ejes para “rescatar el país”, mienten. Están tupidos de capitales, de ricos platillos y castillos; son ebrios por el mando.

Bichos

Así burlan, en pleno adelanto, a miles. Miserables ironizando la miseria de sus votantes. Los contrastes sociales son enormes. Los pobres, igual cuantiosos como gravosos los precios en que tasan los techos y otros afeites que clavan en sus covachas.



El escaso no solo urge que aprenda a leer y escribir, precisa de educación sexual para frenar la ola de huérfanos con “padres” fugitivos y políticos valiéndose de su ruina para alzarse en el estrado estatal.



El mismo cuchitril por raquíticas bolsitas con frijoles, maíz y arroz duros, repletos de gorgojo, pactados a lo compadre por agiotistas. En sus silos y fortines están los botines robados a joroba del famélico que vende su voto, seducido, aunque suene grosero, por migas. Esos granos son el oro de muchos altivos que se gritan castos y “el delincuente soy yo”.



Médicos y maestros brincaron en tropa. Ansían diputaciones y alcaldías. Juran que acabarán con el pus, que no habrá más penurias en el sistema sanitario y educativo, que ya no se atrasará el pago de sus dos plazas (legisladas a lo ruin). Entonces ¿dónde está su moral, su deber? Escuelas, colegios y hospitales cayéndose y ustedes ni por joder las visitan.

Léperos

Chistosos de mal gusto. El trancazo, al final, lo soporta el desvalido, el enfermo sin recibir una vacuna de su cariño en clínicas ni academias oficiales. Lo que les falta en lo público les sobra en sus sanatorios y firmas educativas privadas colmadas de lujos gracias a la consulta cara y de contado para ricos y pobres. La muestra (remedio) la “obsequian” y los libros los venden o los rentan. Candil de la calle…



Apenas una radiografía de la realidad de las mayorías y la mentira de unos pocos que gritan por las injusticias siendo injustos, que hablan de cambios y son padres, hijos, esposas, amantes, abuelos, primos (as) y hermanos de corruptos galardonados hasta en prostíbulos diplomáticos.



No hay tales de darle vuelta al calcetín si al derecho y al revés supuran gusanos que solo merecen una inyección de desprecio por despreciables. Ojo por ojo y diente por diente a todo aquel o aquella que busca fama siendo un (a) infame.



AMORES. Belinda inquirió cómo “Mel” se la voló si “Libre es feminista, promotor de la paridad y alternancia”. Ja, ja ¿y él con el BCIE lo mismo?



UNIÓN. Doris Gutiérrez, diputada por más de una década, se “casó” con Nasralla y Suyapa Figueroa. Un matiz para derribar a los cachos.



OJO. “No la vimos… en la calle ayudando a los pacientes de covid, así que… tampoco la veremos en Casa Presidencial”, le dijo Xiomara a la doctora Figueroa.



TIRO. Directo al pecho, la ungida de Libre en busca de simpatías, también le reprochó a Figueroa su ausencia en triajes y en hospitales.



LÍO. En esa “lucha” por “salvar el país”, Belinda Martínez, íntima de Xiomara, reclamó a “Mel” del porqué la sacó de la Secretaría de Libre.