Eiza González se une a famosos en apoyo a Britney Spears

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La estrella pop Britney Spears que busca recuperar su independencia, ha recibido el apoyo de varios famosos que le han expresado su solidaridad para que sea liberada de la tutela en la que se encuentra desde 2008 a cargo de su padre. Una de las más recientes a unirse a su causa es Eiza Gonzáles.



Justin Timberlake, Cher, Mariah Carey y muchos más, se ha unido y patentado su apoyo a Spears.

González utilizó su cuenta de Twitter para exigir justicia para Britney tachando a la justicia de Estado Unidos de “corrupta” y “anticuada”.



“Sin palabras. Esto es una completa mier...de un sistema anticuado corrupto. Estoy desconsolada por Britney. Crecí admirándola tanto y descubrir que ha sido completamente privada de su propia vida durante tiempo es desgarrador”, escribió Eiza en la red social junto al hashtag #FreeBritney.

Speechless. This is complete bullshit of a corrupt dated system. I’m heartbroken for Britney. I grew up looking up to her so much and finding out that she’s been completely deprived of her own life for this long is gut wrenching. Justice for Britney #FreeBritney