Descartan que candidato liberal viajara en helicóptero que aterrizó de emergencia   

SABANAGRANDE, HONDURAS.- Tras el aterrizaje de emergencia de un helicóptero en el municipio de Sabanagrande, al sur de Francisco Morazán, hubo mucha especulación sobre si el presidenciable Yani Rosenthal iba a bordo, sin embargo esa información fue desmentida por él mismo liberal.



Al parecer muchos de sus seguidores temieron que se tratara de él, no obstante el candidato descartó la noticia en sus redes y aclaró que se encontraba bien en Comayagua.



"En este momento me encuentro en Comayagua reunido con los candidatos a alcaldes y diputados del PL", escribió el candidato a la presidencia de Honduras.



"Viajé por tierra", concluyó en la publicación de Twitter, Yani Rosenthal.

Aterrizaje de emergencia

De forma preliminar, trasciende que quien viajaba a bordo de la aeronave era el empresario sampedrano Yassir Nieto, y que por motivos aún no esclarecidos aterrizó de emergencia en Sabanagrande, sin embargo este dato no ha sido confirmado por el afectado o las autoridades de Aeronáutica Civil.



Asimismo, no se sabe cuáles fueron las causas que llevaron a la aeronave a aterrizar de emergencia.