Yani Rosenthal no viajaba en helicóptero cuyo despegue fue demorado por un pelotazo en Sabanagrande

SABANAGRANDE, HONDURAS.- Un helicóptero que se disponía a alzar el vuelo en un campo en el municipio de Sabanagrande, al sur de Francisco Morazán, se vio obligado a posponer la acción luego de que un pelotazo rosó en una de las hélices.

Tras el incidente, en las redes hubo mucha especulación sobre si el presidenciable Yani Rosenthal iba a bordo del helicóptero, sin embargo esa información fue desmentida por él mismo liberal.



Al parecer muchos de sus seguidores temieron que se tratara de él, no obstante el candidato descartó la noticia en sus redes y aclaró que se encontraba bien en Comayagua.



VEA: ¿Cómo afectará a Honduras que Rusia no tenga componente de segunda dosis?



"En este momento me encuentro en Comayagua reunido con los candidatos a alcaldes y diputados del PL", escribió el candidato a la presidencia de Honduras.



"Viajé por tierra", concluyó en la publicación de Twitter, Yani Rosenthal.

Un incidente menor

Lo que sucedió, de acuerdo al propietario del vehículo aéreo, fue que una persona lanzó un balón en dirección a la nave y la pelota fue destrozada por la hélice, por lo que para confirmar que eso no hubiera provocado ningún cambio o daño en el aparato se procedió a la revisión del mismo, provocando el retraso del despegue por algunos minutos.

Así es como quedó el balón tras ser alcanzado por una de las hélices del helicóptero que afortunadamente aún no emprendía el vuelo cuando ocurrió el incidente.



De forma preliminar, se conoció que a bordo de la aeronave viajaba un empresario sampedrano, sin embargo este dato no ha sido confirmado por el afectado o las autoridades de Aeronáutica Civil.



ADEMÁS: Este domingo llegan a Honduras 1.5 millones de dosis de la vacuna Moderna donadas por EEUU