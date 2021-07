FBI pide ayuda para localizar a familia residente en EEUU desaparecida en México

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- La división de San Antonio, Texas del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Oficina de la Agencia Residente de Laredo, Texas, pidieron el apoyo de los habitantes de la región para poyar la bísqueda de una familia que desapareció en la frontera con México.



Los desaparecidos fueron identificados como Gladys Cristina Pérez Sánchez (39), empleada de un distrito escolar ubicado en Laredo, y sus dos hijos, John Carlos González (16) y Michelle Cristina Durán (9).

Antes de su desaparición, el pasado 13 de junio, la familia había visitado a familiares en Sabinas Hidalgo, localidad ubicada en el Estado de Nuevo León, México, a unos 136 kilómetros de Laredo, Texas.



Los investigadores creen que la familia probablemente desapareció en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, kilómetro 100 de Vallecillo, y que podrían estar en algún sitio cercano a Parse, Nuevo León.



Pérez Sánchez viajaba con sus hijos en un automóvil Chevrolet Sonic 2014 amarillo con placas de Texas NBX-4740 con destino a Laredo, Texas.

De acuerdo con un comunicado del FBI, no existe ningún indicio que haga suponer que la familia planeara no regresar a su hogar en Laredo.



Por otra parte, la salud de la madre de 34 años podría estar en peligro si esta no tiene acceso a los medicamentos que necesita a diario, señala el comunicado.



Lo corporación pide al público llamar a la División de San Antonio al 210-225-6741 con cualquier información o enviar mensajes en línea a tips.fbi.gov. Quienes brinden dicha información podrán permanecer en el anonimato.

