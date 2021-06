Se forma frente a México el primer huracán de la temporada; no afectará Honduras 

CIUDAD DE MÉXICO., MÉXICO.- La tormenta tropical Enrique ganó fuerza frente a la costa de México en el Pacífico y este sábado se convirtió en el primer huracán de la temporada en el Pacífico oriental.



Los meteorólogos pronosticaron que se vuelva más fuerte, trayendo fuertes lluvias mientras avanzaba hacia el noroeste, en paralelo a la costa mexicana.



El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que los nuevos vientos máximos sostenidos del meteoro se incrementaron a 120 km/h (75 mph) y que el domingo podría alcanzar fuerza de huracán categoría 2.

Se espera que el vórtice del huracán se mantenga en el mar durante los próximos días, mientras se mueve en paralelo a la costa mexicana.



El ojo de Enrique estaba a unos 265 kilómetros (165 millas) al sur-suroeste del puerto de Manzanillo el sábado en la mañana y se movía en dirección oeste-noroeste a 13 km/h (8 mph).



El Centro de Huracanes dijo que Enrique podría traer de 150 a 300 milímetros (6 a 12 pulgadas) de lluvia, con precipitaciones máximas aislados de 450 milímetros (18 pulgadas) en las zonas costeras de los estados de Colima, Michoacán y Jalisco.

Las autoridades emitieron una advertencia de tormenta tropical desde Zihuatanejo hasta Cabo Corrientes.



El Departamento de Defensa de México dijo que estaba enviando soldados para ayudar a la población civil en previsión de deslaves e inundaciones por el meteoro.

El fenómeno no estaría dejando lluvias de consideración a los países ubicado al sur de México como Guatemala, Honduras y El Salvador ya que su trayectoria se proyecta hacia el noroccidente mexicano.

