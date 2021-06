Personal de centros de triaje del Distrito Central no se da abasto

Brayan Jhesua García

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las 21 camillas de la sala de estabilización del centro de triaje del Instituto Jesús Milla Selva, de la colonia Kennedy, no se ocupan en su totalidad debido a la falta de personal médico para atender pacientes.

El doctor Juan Carlos Guevara, coordinador de este lugar de atención temprana, manifestó a EL HERALDO que solo se dan abasto para estabilizar a 15 pacientes debido a que los médicos son los mismos que realizan las consultas generales.

DE INTERÉS: Hasta 10 horas de espera para vacunarse contra el covid en la capital

“Por cada médico tienen que haber tres pacientes en sala de estabilización. Por ende si yo tuviera 21 personas estabilizadas tendría que tener siete médicos solo para la sala de estabilización, pero yo solo tengo seis médicos por guardia para atender la consulta y a pacientes para estabilizar”, comentó.

El galeno reveló que entre más cantidad de pacientes tiene en la sala de estabilización, se ven menos pacientes en la consulta externa.

“Eso nos dificulta, por eso nunca voy a tener los 21 pacientes para no desatender la consulta externa. No tenemos más personal y no puedo sacar más personal de otros

lados”, lamentó.

+UNAH: Variante Delta es 'más infecciosa'; se necesita una vacunación acelerada y vigilancia epidemiológica

Cuando tienen los 15 pacientes en las salas de estabilización dejan a uno o dos médicos en las consultas generales. En ese sentido, una de las peticiones a las autoridades de la Secretaría de Salud es que entre mayor demanda de atenciones, mayor cantidad de recurso humano se necesita.



“Si hay mayor cupo hospitalario nosotros no tendríamos este número de pacientes en las salas de estabilización porque paciente que va llegando se gestiona su cupo y se traslada, así no hay necesidad de fortalecer con recurso las salas de estabilización”, dijo.