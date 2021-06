Honduras: 14 familias siguen en el albergue de la Villa Olímpica

Abigaíl Ramírez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La angustia de 14 familias que continúan refugiadas en el albergue que se habilitó en la Villa Olímpica se mantiene intacto al primer día que llegaron desde noviembre de 2020.

Y es que, según comentaron los afectados a EL HERALDO, no tienen alternativa alguna y siguen en las casas-carpas al no tener otro lugar donde ir y lamentan que las condiciones no son las mejores.

“Acá hay encargados que nos están corriendo a todos, nos dicen que ya debemos de irnos, pero no tenemos para dónde, mi casa se la llevó el río y estoy aquí porque no sé a dónde voy a agarrar si no tenemos un hogar”, expresó Nelly Gream, una de las albergadas.

Caso similar viven las demás madres en donde todas coinciden en que no se les lleva agua, pañales ni leche, no han recibido el bono de los damnificados (ocho mil lempiras) y no les dan respuesta de sus viviendas, además piden que al menos se les dé un trabajo para sostenerse.

Respuesta

Ante la denuncia, Yvo Mass, subcomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) del DC, aseguró que ellos han hecho lo que les corresponde.

“Ellas dicen todo a su conveniencia, pero hemos estado al pendiente de todos con sus necesidades, no les hace falta agua, el bono varios lo han recibido y les damos leche y pañales cuando hay donaciones”, aseveró.

Anunció que les están pidiendo la Villa Olímpica debido a la jornada de vacunación, por lo que en próximas semanas mantendrán reunión con autoridades del local para determinar el destino de los albergados.

