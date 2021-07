"Si hacen daño, estoy en contra": Nasry Asfura sobre las ZEDE

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Nasry Asfura, actual alcalde del Distrito Central y aspirante a la presidencia de Honduras, dio a conocer su postura sobre las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) que mantienen a la población dividida desde su aprobación en 2013 y su posterior revisión en mayo pasado.



"Tito", como también se le conoce, dijo al respecto que si el proyecto le hace daño al país y representa una violación a la Constitución, su postura es en contra de que se ejecuten.



"Si algo viola la Constitución o hay algún daño en eso, no es bueno para el país", expresó durante una entrevista para una radio nacional.

Ante la poca claridad de la respuesta anterior, se le repitió la pregunta y su respuesta fue: "Si hace daño, claro que sí, estoy en contra".



Sin embargo, Asfura dijo que no le corresponde a él tomar decisiones en la polémica ley, pues su área de acción solo se centra en la capital del país.



"Yo no soy diputado, ellos sabrán tomar sus decisiones, yo no soy la persona que gobierna, simplemente soy un alcalde", enfatizó.

