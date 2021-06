Alianzas de hecho no se descartan a última hora en Honduras

Los presidenciables Xiomara Castro y Yani Rosenthal no se pusieron de acuerdo en la primera reunión con miras a formar una alianza y no se descarta que lo hagan de hecho

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una alianza no formal inducida por el resultado de las encuestas no se descarta entre dos o más partidos políticos semanas antes de las elecciones generales a celebrarse este año.



Los entes políticos que no pudieron ponerse de acuerdo antes de la convocatoria el 27 de mayo, hecha por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a última hora lo pueden hacer solo que el acuerdo ya no sería formal, sino de hecho.

Según analistas consultados por EL HERALDO también puede darse el caso de que el pueblo, a última hora, se decida por un candidato presidencial solo por el afán de ver cambios a corto plazo.



El experto en temas electorales, Augusto Aguilar, recordó que estos fenómenos ya se dieron en República Dominicana, México, Ecuador y El Salvador y no sería extraño que también ocurra en Honduras.



“Este es un fenómeno que se está dando hace tiempo en América Latina cuando la gente ya no vota por su partido sino por otro”, afirmó.



El expresidente Porfirio Lobo Sosa destacó que el resultado de las encuestas será determinante para tomar decisiones a última hora.



Lobo Sosa va como candidato a diputado por Olancho en representación de la Democracia Cristiana mientras que la también nacionalista, Lorena Herrera, será la candidata presidencial en lo que se considera como el primer caso de transfuguismo politíoo de este siglo.

Alianza alcaldes de la capital

Tampoco se descarta que antes de las eleccines los candidatos a alcaldes por la capital del Partido Liberal, Eduardo Martell, y Joerge Aldana, del partido Libertad y Refundación (Libre), se pongan de acuerdo para concretar un acuerdo no formal.



“Vamos a hacer lo correcto, lo que nos demande el tiempo, el esfuerzo, los recursos para terminar con este mandato del Partido Nacional en la capital”, dijo Aldana.



Y agregó: “Voy a respetar todas las candidaturas que surjan de la oposición porque tenemos intereses comunes”.

