Identifican a la primera víctima del derrumbe en Miami  

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Como Stacie Fang, de 54 años de edad, fue identificada la primera víctima del derrumbe parcial de un edifcio en Surfside, Miami, Florida.



Fang era la madre de Jonah Handler, el menor de 15 años que fue rescatado entre los escombros el amanecer del jueves.



“No hay palabras para describir la trágica pérdida de nuestra amada Stacie. Los miembros de la familia Fang - Handler quisieran expresar nuestro más profundo agradecimiento por la gran cantidad de simpatía, compasión y apoyo que hemos recibido", dijo la familia en un comunicado.

Rescate del menor

El pequeño de 15 años de edad está vivo gracias a un hombre que vio su mano pidiendo ayuda entre los escombros.



"Cuando me acerqué, pude escuchar a alguien haciendo ruido y gritando. Comencé a acercarme al edificio y me subí a los escombros, y pude escucharlo decir que estaba allí, y pude ver su brazo sobresaliendo los escombros y agitando la mano", recuerda Nicolas Balboa.



“Él solo decía" 'Por favor no me dejes, por favor no me dejes'. Le dije que no lo íbamos a dejar", cuenta Balboa, "éramos yo y otra persona. Así que estuvimos allí y sentimos que podíamos llegar a él. No se sentía bien dejarlo, especialmente al escuchar que su voz era tan joven".

Luego de ser rescatado el menor fue llevado a un centro asistencial porque tenía algunas heridas leves. Su padre confirmó que se encontraba estable, pero devastado por la muerte de su madre.

Cuatro muertos

Este viernes las autoridades confirmaron la muerte de tres personas más en el derrumbe, sumando así cuatro personas fallecidas y más de 150 desaparecidas.

