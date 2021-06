"Nunca quise ser como ella": Jessica Carrillo sobre María Celeste Arrarás

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La actual conductora de "Al Rojo Vivo", Jessica Carrillo, se refirió a su exjefa María Celeste Arrarás durante una entrevista con Lourdes Stephen en su canal de YouTube.



Carrillo ha sido duramente criticada por algunas personas tras pasar a ocupar el liderazgo en el programa que durante años condujo la puertorriqueña. Tras la salida de Arrarás en agosto de 2020, ha tenido que soportar comparaciones y hasta ofensas.



Sin embargo, la mexicana no se quedó callada y dijo lo que piensa al respecto y cómo se ha sentido al asumir el reto frente a uno de los programas con mayor popularidad entre la comunidad hispana.

"Ella es única, irrepetible, irremplazable y yo soy mi propia versión, entonces nunca quise ser como ella. Nunca he querido ser como ella, he querido ser mi versión, mi mejor versión", dijo Carrilo al referirse a María Celeste.



La guapa presentadora de 36 años siempre ha reconocido públicamente la admiración que siente por Arrarás, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria en los medios y aseguró que entre ambas ni siquiera hay punto de comparación, pues las dos tienen lo suyo.



"No hay comparación porque ella es ella y yo soy yo, entonces yo iba a darle a esta nueva era de Al Rojo Vivo la mejor versión de mí… Esa siempre fue mi mentalidad", enfatizó.

En el pasado, cuando se oficializó la salida de Arrarás de Telemundo, Jessica no dudó en grabar un emotivo video en el que no solo le daba las gracias por ser "su maestra", sino por ser una profesional durante los siete años que compartieron, por lo que ambas han mostrado la estrecha relación que sostienen, pese a los comentarios de las personas.