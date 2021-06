EEUU confirma donación de 1.5 millones de vacuna Moderna a Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al menos 1.5 millones de dosis de la vacuna Moderna recibirá Honduras en las próximas semanas, como parte de una donación de Estados Unidos para ayudar a varios países del mundo en su lucha contra la pandemia de la covid-19, así lo confirmó este viernes el presidente hondureño Juan Orlando Hernández.

"Acabo de recibir la confirmación de que gracias a su iniciativa Honduras está programado para recibir 1.5 millones de vacunas Moderna la próxima semana a través de Covax. Honduras agradece su amistad y apoyo", escribió Hernández en un primer tuit.

De acuerdo a lo informado, el lote de insumos será otorgado a través del mecanismo Covax/Gavi de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y formará parte de la búsqueda de Joe Biden de liderar la lucha contra el coronavirus a nivel mundial.

"Gracias a la histórica iniciativa de Biden, EE. UU. junto con los países del G-7 están haciendo disponibles donaciones de vacunas Moderna y Pfizer, a través de Covax, a una escala sin precedentes para combatir la pandemia de covid-19. Honduras dice ¡Gracias!", manifestó el líder hondureño en un segundo tuit.

Hasta el momento, lo que se sabe es que Estados Unidos pretender ser el "arsenal de las vacunas" anticovid para los países más necesitados con el objetivo de "reforzar la salud mundial".

En ocasiones anteriores, Biden ha manifestado que inmunizar a todas las poblaciones también forma parte del "propio interés" de la nación norteamericana. "Mientras el virus haga estragos en otros lugares, existe el riesgo de nuevas mutaciones que podrían amenazar a nuestro pueblo", expresó el líder demócrata.

Asimismo, señaló que "en los últimos cuatro meses, hemos dado una serie de pasos hacia este esfuerzo histórico. Hemos contribuido más que ninguna otra nación a Covax, un esfuerzo global colectivo que está distribuyendo vacunas covid-19 por todo el mundo".



En tal sentido, Biden explicó que bajo su dirección "Estados Unidos comprará 500 millones de dosis de la vacuna covid-19 de Pfizer para donarlas a casi 100 países que las necesitan desesperadamente en la lucha contra esta pandemia. Es un paso histórico. Se trata de la mayor compra y donación de vacunas covid-19 por parte de un solo país."

