Joselin Flores: "No todos prosperan en esta carrera, es un sueldo de mendigo"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Familia, trabajo, amor, pasiones y sueños fueron las palabras mágicas que sirvieron para entablar una interesante conversación con Joselin Flores, quien aún con raspones y moretones -tras sufrir un accidente mientras trabajaba- no perdió el buen sentido del humor.

Nacida en el municipio de Valle de Ángeles y con 28 años de edad, esta hondureña ha logrado abrirse camino entre muchos otros profesionales que anhelan -algún día- llegar a un medio de comunicación.

Su amabilidad, carisma y humildad eran perceptibles en la llamada telefónica que EL HERALDO le hizo hace un par de días. Y como si se tratase de una plática muy amena entre amigos, nos dejó navegar por los rincones más importantes de su vida.

Aquí la entrevista completa.

¿Cómo te describes a ti misma?

Como una persona alegre, muy amable. Obviamente, tengo mi lado oscuro, del demonio, tengo mi cáracter. A veces hasta yo misma digo: 'por qué soy tan enojada'.

Lo cierto es que no me gustan las injusticias. Cuando algo no me parece lo digo (sea quien sea) tanto en mi trabajo como en mi casa. Soy una alguien muy aparte, no me gustan los problemas. Además, no me gusta meterme con los compañeros de trabajo ni tener roces con ellos, porque tengo un carácter bastante pesado.

¿A qué edad inicias en el periodismo?

Yo inicié como a los 23 años en el canal Hable como Habla (HCH). Estaba en un programa de los domingos 'Música con Clase', después se me dio la oportunidad de estar en 'El Mañanero'.

También presenté el estado del tiempo en el noticiero nocturno y luego se me abrió la puerta para estar en policiales.

¿Qué reto ha representado para ti cubrir la nota de sucesos?

Cuando me dicen que voy a andar en motocicleta cubriendo la fuente de policiales no fue fácil. La primera nota roja que cubrí fue un encostalado. No hallaba qué decir, no encontraba las palabras idóneas para narrar ese hecho.

Estuve como una semana durmiendo con la luz encendida por el temor, sentía que el muerto estaba en mi casa, en mi cuarto y que me miraba. Pero ha sido rara la ocasión en la que un doliente no me ha querido dar la entrevista o que me ha agredido.

¿Siempre soñaste con ser periodista o querías ejercer otra profesión?

Mi sueño era convertirme en aeromoza, pero hubo muchos obstáculos porque hay que aprender muchas lenguas e inclusive unos cursos básicos que hay que sacar en San Pedro Sula y eran muy caros. Habían muchas dificultades y realmente no estaba a mi alcance.

¿Ya finalizaste tu carrera?

Estuve como dos años en una universidad privada estudiando Comunicación Social y Pública. Luego se me dio la oportunidad de trabajar en Hable como Habla (único medio para el cual ha laborado) y uno de joven -cuando obtiene el objetivo- ya deja la base que lo llevó a ello.

Solo saqué la mitad de mi carrera y la he dejado abandonada. No es fácil porque trabajo 12 horas diarias.

¿Te gustaría trabajar en otro canal de televisión?

Desde que comencé a estudiar, mi sueño era trabajar en Hable como Habla. Es uno de los mejores canales que hay en Honduras y actualmente me siento muy bien, no tengo en mente ir a otro. Lo importante es que esta empresa nos da estabilidad.

Joselin admite que lo más importante en su vida es su hijo y su familia. Joselin admite que lo más importante en su vida es su hijo y su familia.

Usualmente se dan muchas controversias entre los empleados de la empresa donde laboras, ¿cómo manejas eso?

Muchas páginas han dicho cosas de mí sin argumentos. Uno de los casos donde sí me vi muy involucrada fue cuando dijeron que yo le había quitado el marido a Carolina Lanza, pero no fue así.

Para mí fue un momento bastante difícil porque la gente me cuestionaba, las personas no me respetaban aún cuando estaba en proceso de gestación. Me criticaban, me escribían que era una rompe hogares, que mi hijo iba a ser hermano de equis persona y que la madrastra de él era tal persona, cosas que ni al caso.

Después con el tiempo (no sé cómo se dieron las cosas) la compañera decidió aclarar esta situación no por que yo se lo pedí, sino otra persona. Estar embarazada no es fácil porque se tienen cambios de humor, uno es más frágil y le agradezco por decir que no había sido yo.

Entonces, uno aprende a tolerar muchas cosas, la madurez es muy importante.

Partiendo de esto, ¿cómo podrías decir que es la relación con tu colega?

Es muy buena, nunca hemos tenido ningún roce. Como compañeras, ella hace su trabajo y yo hago el mío, es raro cuando hablamos por los horarios. Siempre con respeto.

En el ámbito profesional, ¿cómo te ves en un futuro cercano?

En un futuro -a largo o corto plazo- no me veo en los medios de comunicación. Me encantan bastante, pero el problema es que lo alejan a uno de la familia. No son todas las personas las que prosperan en esta carrera, es un sueldo de mendigo, siempre tenemos que dedicarnos a otras cosas para lograr los objetivos.

En mi caso que no me he graduado todavía, considero que no tengo un sueldo malo, pero no (tan bueno) como para sustentar a mi familia y otros gastos que uno tiene que hacer.

"No tengo que mostrar mi vida privada"

Más allá de su desempeño laboral, Joselin confiesa que también es importante dedicar y compartir tiempo con los seres amados: en su caso, a su pareja Fernando Cubas y a su pequeño bebé.

¿Actualmente te encuentras en una relación sentimental?

¡Sí! Estoy con el padre de mi hijo. Muchas personas me han cuestionado a través de las redes sociales el porqué no lo presento, que si soy madre soltera o quién es el padre de mi hijo; pero, el hecho que yo sea una figura pública o de que salga en televisión no significa que tengo que estar mostrando mi vida privada.

Él es un hombre íncreible, se llama Fernando Cubas y es oriundo del departamento de Olancho. Es abogado y empresario. Mi hijo lo ama como no tienen idea.

¿Qué piensas sobre el matrimonio? ¿Te gustaría llegar al altar?

Ese es el segundo sueño que tenía, el primero era graduarme. Pero, los planes nunca salen como nosotros queremos, hubo un desliz por ahí (ja,ja) y no llegué al matrimonio. Lo he platicado con Fernando y me dice que sí le gustaria casarse.

La hondureña dejó entrever el profundo amor que siente por su actual pareja y padre de su bebé, al tiempo que indicó que era su hombre ideal.





¿Considera que está en la mejor estapa de tu vida?

Sí. El haberme convertido en madre ha sido una de las mejores etapas de mi vida, es algo de lo que nunca me voy a arrepentir. Desde que supe que estaba en mí le di gracias a Dios. Llegó en el momento ideal.

¿Fue un bebé buscado?

Realmente fue una sorpresa. Pero, él (Fernando) entró en una actitud muy fea y no sabíamos porqué y yo no quería llegar adonde vivíamos. Sentía como un rechazo. Me quedé en casa de mis amigas y me dormí boca abajo, para la madrugada sentí algo extraño. Me di vuelta y sentí el alivio, desde ahí empecé a sospechar.

Me hice una prueba de embarazo y salió positiva. En ese momento me sentí helada, caliente - era una cosa muy rara- pero bonita a la vez. Le envié una foto (del test) y lo llamé. Creo que fue el momento más feliz de su vida porque me dijo: 'Ahora sí sos mía' ja, ja, ja.

¿Estás conforme con tu físico?

Sí, soy una persona muy miedosa a los cambios. Nunca he estado hospitalizada, solo dos veces en mis 28 años: cuando di a luz y con el accidente que tuve. Así me siento bien, satisfecha, porque Dios me envió así y soy perfecta ante los ojos de él.

¿Descartas la posibilidad de hacerse una cirugía estética?

Facilidades siempre las hay, pero me dan miedo ese tipo de cosas.

¿Crees en Dios?

Sí, plenamente. Él me salvó de la muerte.

Datos

Nombre completo: Joselin Daniela Flores Rodríguez



Plato favorito: 'Como de todo, no soy meticulosa'



Color favorito: Azul



En sus tiempos libres disfruta estar con su familia