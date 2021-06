"Si supieras qué linda huella dejaste": Emotivo mensaje de Neida Sandoval a Edna Schmidt

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- La muerte de la periodista Edna Schmidt ha causado conmoción entre sus familiares, amigos, seguidores y sus excompañeros de trabajo, quienes recordaron con mucho dolor la gran pérdida que su deceso representa en sus vidas y para el periodismo hispano, pues durante el ejercicio de su carrera brilló por su profesionalismo y entrega.



Una de las primeras en extender sus muestras de pesar, fue la periodista hondureña Neida Sandoval, quien utilizó sus redes sociales para expresar lo mucho que extrañará a quien más que una colega, fue su amiga.



"Si supieras… Qué linda huella dejaste aquí en la tierra amiga querida… Y tus palabras se quedan conmigo: 'Somos dos robles tu y yo'. Qué privilegio haber escuchado tu voz recientemente contándome lo deseosa que estabas de volver a trabajar... Dios tenía otros planes para ti", comenzó escribiendo Sandoval.

La noticia del fallecimiento de la puertoriqueña fue dada a conocer por la cuenta de Instagram de "Despierta América", la revista matutina de Univision, la casa donde Schmidt laboró durante varios años antes de incorparse a Telemundo, de donde salió en 2013 para mantenerse alejada de los medios.



Edna murió a los 51 años y aunque las causas de su deceso no han sido confirmadas, se sabía que había vivido una dura lucha contra su adicción al alcohol, de la cual había salido victoriosa y esperaba reintegrarse a su vida productiva en algún medio de comunicación.



Neida también aprovechó otra publicación para pedirle disculpas a sus miles de seguidores quienes le preguntaban por qué había borrado la entrevista que le realizó a Edna en abril del presente año en su canal de YouTube donde Schmidt contó todos los detalles de su proceso y aseguró estar lista para su nueva vida, sin embargo, Neida confió que ella misma le había solicitado borrar el video de su canal para evitar problemas al momento de buscar empleo.

"Edna me llamó y me pidió personalmente que retirara nuestra entrevista de mi canal porque ella quería regresar a trabajar y consideraba que su imagen no era la mejor durante nuestra conversación, así que de inmediato la retiré de mi canal. Descansa en paz querida, Edna Schmidt. Te quiero eternamente guerrera de la vida", fue parte del emotivo mensaje de la hondureña.