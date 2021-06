Quinta jornada deja a miles sin vacuna y deben esperar la siguiente fase

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La quinta jornada de vacunación fue bien planificada por la Secretaría de Salud, al menos en papel, ya que en la práctica todavía se registra desorganización, lentitud y hasta se han quedado sin dosis para los grupos prioritarios.

En los primeros tres días de la jornada atendieron a los adultos mayores de entre 50 y 59 años, siempre y cuando tuvieran enfermedades base, pero el miércoles se inició con la inmunización por cita, dejando abierta las solicitudes y sin tomar en cuenta el número de vacunas disponibles. Esta situación dejó por fuera a muchos que habían guardado cupo a través de la plataforma virtual, pero no alcanzaron a vacunarse.

Vilma Baca fue una de ellas. El miércoles se fue a las 7:00 de la mañana al centro móvil ubicado en el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (su cita era para las 9:00 a.m.), pero a la 1:00 de la tarde —cuando solo hacían falta 10 vehículos para que pasara— las autoridades informaron que no habían dosis; le dijeron que regresara al día siguiente (el jueves), pero el calendario de vacunación ya no priorizaba a personas de 50 a 59 años, sino que le tocaba a mayores de 12 años con discapacidad.

El jueves inició la inoculación de mayores de 12 años con discapacidad. Culmina el 26 de junio. Foto: Marvin Salgado/David Romero/El Heraldo

“No es que se han agotado las vacunas a nivel nacional, hay vacunas en todas las regiones, la Región Metropolitana (del Distrito Central) fue que las dosis que tenía asignadas para esa población ya terminó de aplicarlas y ahora va a tener que esperar la siguiente campaña para que se le asignen dosis para ese grupo de población”, explicó a EL HERALDO Ida Berenice Molina, Jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), al señalar que entre lunes y martes hubo más de 73 mil inmunizados en todo el país.

Esta situación ocurrió en la mayoría de puntos de vacunación en la capital. El problema es que la Secretaría de Salud no explicó que en la quinta jornada solo inmunizarían al 20% de grupo de 50 a 59 años y el 50% de las personas mayores de 12 años con discapacidad, mientras que los demás serán inoculados cuando lleguen más dosis, probablemente en la sexta campaña.

Por ejemplo, según la misma jefa del PAI, en Honduras el 47% de la población de 50 a 59 años tiene una o más enfermedades de base, lo que significa que a nivel nacional todavía hay un 27% que queda desprotegido hasta julio o agosto, cuando lleguen más dosis.

Lo mismo ocurre con los hondureños con discapacidad y también pasará con los mayores de 65 años, cuando Salud dé aviso que pueden inmunizarse en los próximos días.

La quinta jornada de vacunación inició el 21 de junio y concluirá el 3 de julio.

El miércoles hubo protestas por la falta de vacunas en varios puestos de la capital de Honduras. Foto: Marvin Salgado/David Romero/El Heraldo

Problema con el personal

Además de la desorganización, las autoridades están luchando con la falta de personal o con trabajadores de la salud agotados, ya que las jornadas son intensas, al menos cuando hay dosis.

De acuerdo con el infectólogo Tito Alvarado, esto se debe a la falta de personal y de vacunas, ya que con más dosis Salud no concentraría la aplicación en unos cuantos puntos y las distribuiría en más puestos. También habrían más contrataciones.

El experto puso de ejemplo a Estados Unidos, donde se instaló sitios de inmunización en farmacias, empresas, parques y hasta en la playa. En Israel utilizaron otra táctica: los proveedores fueron los que distribuyeron las vacunas para que los pobladores no se concentraran en llegar a los principales hospitales. En solo 16 días este país pudo vacunar a 1.3 millones de personas.

Las vacunas anticovid que han llegado a Honduras se han enviado a 20 regiones sanitarias, una por cada departamento, más las regiones metropolitanas del Distrito Central y de San Pedro Sula.

De acuerdo con la jefa del PAI, a nivel nacional hay 1,694 establecimientos habilitados para la inmunización y en cada establecimiento hay una o dos auxiliares de enfermería, lo que suma un poco más de tres mil personas.

En toda Honduras apenas hay un poco más de 1,600 puestos de vacunación móvil o peatonal. Foto: Marvin Salgado/David Romero/El Heraldo

“En esta vacunación contra la covid-19 se integra otro personal de salud, porque hay ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, donde se implementa en cada sitio de cinco hasta 10 brigadas en un solo sitio de vacunación, entonces requiere un mayor número de recursos”, comentó Molina.

La funcionaria admitió que muchos de esos trabajadores de la salud están cansados, sobre todo porque desde junio las vacunas están llegando de forma más constante —todas donaciones— y en julio se espera recibir varios lotes, lo que se traduce en el inicio de la tan anhelada inmunización masiva.

Para cubrir las extensas jornadas, el infectólogo Tito Alvarado sugirió contratar a más personal y habilitar más puestos de inoculación. Varios trabajadores de la salud también han sugerido el inicio de jornadas móviles (casa por casa), tal como lo hicieron para entregar los tratamientos MAIZ y Catracho.

Salud prevé contratar en julio a más 2,000 licenciados y enfermeros auxiliares, además analiza que estudiantes de los últimos años de enfermería en la UNAH, que ya fueron vacunados, puedan apoyar en el proceso.

