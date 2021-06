No hay dónde reubicar pacientes en el viejo hospital de La Paz

Juan César Díaz

LA PAZ, HONDURAS.- La mayoría de la estructura de metal está oxidada, el techo falso empieza a ceder con las lluvias, los ladrillos de varios pasillos se han levantado y quebrado y no hay espacio para construir y ampliar las salas de atención médica. Esta es a grandes rasgos la lamentable situación en que se encuentra la infraestructura del Hospital Roberto Suazo Córdova (HRSC) de La Paz.

El edificio se construyó en dos etapas, la primera en 1965, es decir hace 56 años y el segundo módulo en 1984, hace 37 años. Sin embargo, el paso del tiempo y la falta de mantenimiento está acabando con la vida útil del vetusto edificio.

El martes por la noche parte del techo de la nueva sala de labor y parto que se inauguró en diciembre del año pasado sucumbió ante las lluvias, mientras que en el resto del encielado del edificio presenta humedad y en cualquier momento podría ceder.

“No contamos con una infraestructura para reubicar pacientes, ahorita hacemos grandes esfuerzos porque donde existe el área de covid tuvimos que quitar Pediatría y pasarla a la sala de gineco-obstetricia y a esto le sumamos el mal estado del techo y otras áreas del edificio”, declaró Marco Antonio Rodas, portavoz del HRSC. Explicó que el hospital no tiene presupuesto para invertir en reparaciones físicas.

Sin máquina de lavandería

Por si fuera poco, hace un mes se arruinó la máquina industrial de lavandería y esto ha provocado que se acumulen cerros de ropa sucia de los pacientes internos y personal del hospital.

Según Yolani Machuca, encargada del área de lavandería, reciben entre 200 a 300 libras de ropa sucia a diario, pero debido a que no cuentan con la máquina industrial solo están lavando de 10 a 20 libras. Inclusive dejaron de lavar la ropa que utilizan los pacientes de covid-19. La lavadora tiene 25 años y ya está en mal estado, la secadora solo está funcionando la mitad, y aquí se debe lavar de 200 a 300 libras de ropa y ahorita no se está lavando la ropa de covid porque tiene un proceso diferente y no tenemos como hacerlo”, declaró Machuca. Para comprar una máquina industrial de lavandería se necesita más de un millón de lempiras.

