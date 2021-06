"Fue muy emocionante": Hombre Araña saluda al papa Francisco y le regala una máscara  

CIUDAD DEL VATICANO, ITALIA.- Aunque el papa Francisco generalmente es la estrella en las reuniones en el Vaticano, esta vez el Hombre Araña, o un hombre que se disfraza del personaje, acaparó la atención de los que asistieron a la audiencia general de los miércoles.



Matteo Villardita, de 28 años, se disfraza del héroe de historietas y películas para alegrar a niños enfermos en los hospitales, como el hospital pediátrico del Vaticano, que pensaba visitar después.

LEA: El papa Francisco invita a cristianos libaneses al Vaticano



Sudoroso bajo su disfraz en medio de una ola de calor, Villardita dijo que le pidió al papa que rezara por los niños y sus familias.



El hombre dijo a AP TV que le dio a Francisco una máscara “como señal para decirle que a través de estos ojos veo diariamente el dolor de los niños enfermos en los hospitales”.



Villardita saludó al pontífice rozándole el brazo.



“Fue muy emocionante porque el papa Francisco comprendió inmediatamente mi misión”, dijo.



Villardita tomó fotos con algunos chicos que asistieron a la audiencia en un patio del Vaticano.

ADEMÁS: Vaticano realiza reunión previa a conferencia climática



El Vaticano calificó a Villardita de “superhéroe realmente bueno” y repitió su declaración de que durante los largos meses de pandemia realizó más de 1,400 videollamadas porque no podía ir en persona, para provocar sonrisas a los niños enfermos.

▶️ Pope Francis greeted a person dressed as Spider-Man after the general audience at the Vatican, Wednesday.



Mattia Villardita. 27, approached the Pope wearing the classic red, black and blue vestments of the superhero.



(AP) pic.twitter.com/I66OP9OdFO