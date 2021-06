España golea 5-0 a Eslovaquia y avanza en Euro 2020

SEVILLA, ESPAÑA.- Un insólito error del arquero rival permitió a España prender su pólvora en el Campeonato Europeo. Y les catapultó a los octavos de final.



Con dos goles en contra, incluyendo el fallo del portero eslovaco Martin Dúbravka en el primer tiempo, España alejó el miércoles los nubarrones que se avecinaban y despachó 5-0 a Eslovaquia para seguir viva en el torneo.



España acabó arrasando en la segunda mitad, incluyendo un bonito gol de Ferran Torres.



“Era lo que necesitábamos, hemos salido enchufados desde el inicio y cuando estamos así somos fuertes”, declaró el capitán Sergio Busquets, aludiendo a las dudas y los cuestionamientos que hubo después de que España empató sus dos primeros partidos. “Hoy ha sido un subidón para todos, para nosotros, para el público”.



“Se ha descorchado la cava”, acotó el técnico Luis Enrique. “El grupo está preparado para superar dificultades, no nos hemos rendido”.



El partido en Sevilla no empezó bien para los españoles, que dominaban pero no concretaban las situaciones que creaban. Para colmo Dúbravka atajó un penal de Álvaro Morata a los 12 minutos. Gerard Moreno ya había desperdiciado otro tiro desde los once pasos ante Polonia en la segunda fecha.



Sobre la media hora, sin embargo, una falla garrafal de Dúbravka puso a España arriba en el marcador y abrió las puertas a la goleada. Un tiro desde 20 metros de Pablo Sarabia dio en el travesaño. La pelota se elevó y cuando bajó, Dúbravka trató de sacarla por sobre el travesaño, pero la metió adentro de su propia valla.



Aymeric Laporte aumentó de cabeza cuando se jugaba tiempo de descuento en la primera parte, aprovechando una mala salida de Dúbravka. Y el dominio español ante un rival impreciso y desprolijo, que regaló balones en su última zona, redituó tres goles en menos de diez minutos en el complemento.



Sarabia marcó el tercero al recibir un pase de Jordi Alba a los 63, Torres anotó el cuarto con un lucido taco a los 67 y Juraj Kucka dio cifras definitivas al encuentro con otro gol en contra a los 71, al desviar un remate de Pau Torres.



“Es difícil jugar contra un rival como este. Hay que estar bien organizado, que defender bien, y no lo hicimos. No se pueden cometer los errores que cometimos, es inaceptable”, declaró el técnico eslovaco Stefan Tarkovic. “Después del tercer gol, fue un paseo para España”.



La Roja, que había anotado un solo gol en sus dos presentaciones previas, terminó segunda en el Grupo E, con cinco unidades, detrás de Suecia, que sumó siete luego de doblegar 3-2 a Polonia con un gol en tiempo de descuento.



Los españoles enfrentarán a Croacia en los octavos de final en Copenhague el lunes.



“El giro del grupo me ha parecido perfecto. Nosotros no estábamos para escoger rival, pero seguro que a los rivales no les ha gustado”, dijo Luis Enrique. “Nos toca Croacia, con buenos jugadores, con alto nivel... Llegando a octavos no puedes pedir rivales asequibles”.



Luis Enrique hizo cuatro cambios respecto al equipo que igualó 1-1 con Polonia. Busquets reapareció en el mediocampo tras una cuarentena por dar positivo en una prueba de coronavirus; César Azpilicueta y Eric García se incorporaron a la defensa y Sarabia acompañó a Morata y Moreno en el ataque.



Eslovaquia se hubiera clasificado con un empate.