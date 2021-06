Muere la hija de Kate Hudson, conocida influencer y bloguera  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-"No sé cómo continuaremos sin ti", así inicia el sentido mensaje con el que la reconocida bloguera e influencer Kate Hudson confirmó la muerte de su pequeña Eliza.



Eliza Adalynn Moore, de dos años de edad, falleció el pasado domingo -Día de los Padres- luego de librar una dura batalla contra el cáncer.

LEA: Investigan a Chris Brown por abofetear a una mujer



"Mi dulce niña. No sé cómo continuaremos sin ti. Sé que te prometimos que seríamos valientes, como tú. Pero estamos destrozados. A pesar de que sabemos que ya no estás sufriendo ni con dolor ni frustrada con lo que se había convertido la vida. Pensé que porque sabíamos que te estabas muriendo, tu muerte no se sentiría tan repentina. Pero lo fue. No estaba lista para ver lo que vi", dijo la madre este lunes.



La pequeña Eliza fue diagnosticada a los 10 meses de edad con "un cáncer muy raro y agresivo conocido como tumor rabdoide".

ADEMÁS: La lucha de Britney Spears para poner fin a sus problemas de tutela



"Me desperté esta mañana, todavía medio dormida, y le cogí la mano. Pero no estabas ahí. Te fuiste anoche. En una camioneta que te llevó. Quería correr tras de ti. Pero no pude. Tengo que aceptar esta nueva realidad… pero no estoy lista para dejarte ir. No creo que nunca esté lista para seguir adelante", aseguró en su post.



"No sé a dónde fue tu alma cuando dejó tu cuerpecito. Quiero creer que estás en algún lugar con mi papá y mi hermana… y tu hermana… todos seres queridos que nunca conociste. Quiero creer que están todos juntos. Bailar en los prados o columpiarse en los árboles o caminar junto a una playa en algún lugar con agua salada del océano bañándote los dedos de los pies!", escribió.

+ Avril Lavigne se une a TikTok y genera nostalgia entre sus fans



"Quiero creer que tu alma se transfirió a nosotros, tu mamá y tu papá. Que dejaste tu cuerpecito y te aferraste suavemente a nuestras almas", siguió el mensaje de Hudson quien además confesó que siente que está viviendo una pesadilla.