Suyapa Figueroa y Ebal Díaz protagonizan polémica discusión en redes sociales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, protagonizó un fuerte cruce de declaraciones con el candidato a diputado por el Partido Nacional y exministro de la Presidencia, Ebal Díaz.



Todos estos "dimes y diretes" entre Figueroa y Díaz surgieron en torno a la polémica que se vive en el país en torno a la instalación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

VEA: Continúan las protestas contra las ZEDE en La Ceiba



En su cuenta de Twitter, la galena había compartido una fotografía de una manifestación a favor del controversial proyecto en La Ceiba. En la imagen destaca la presencia del exministro de Finanzas, Marco Midence, acompañada de un polémico comentario.



“Ya lo anticipábamos de Harvard cualquier ‘Harbaridad’. Está confirmado que el burro entre más zacate come, más burro se hace y el corrupto solo ocupa que le quiten la cuñita y saca todo su potencial. Ni pena les da estos bárbaros protagonistas de la venta de la patria”, posteó la doctora en la red social.

Ya lo anticipábamos de Harvard cualquier Harbaridad . Está confirmado que el burro entre más zacate come, más burro se hace y el corrupto solo ocupa que le quiten la cuñita y saca todo su potencial . Ni pena les das estos bárbaros protagonistas de la venta de la patria pic.twitter.com/0034ufZCba — Suyapa María Figueroa Eguigurems (@SEguigurems) June 19, 2021

La respuesta de Ebal Díaz

La respuesta no se hizo esperar y en la misma red social, Marco Midence le contestó a Figueroa con el siguiente mensaje: "lo publicado por la candidata a diputada, quien valiéndose de la comodidad de su trabajo en el sistema público de salud, más su clínica privada, se opone a las oportunidades de empleo. ¡Qué cómoda para quien no le duele ni le cuesta!”.



Además, se sumó el exministro de la Presidencia, Ebal Díaz, uno de los defensores de las ZEDE.

LEA TAMBIÉN: Pastores de la capital se oponen a las ZEDE



“Cuando una candidata a diputada como Suyapa Figueroa se opone a las Zonas de Empleo, solo lo puede hacer desde la comodidad de quién goza de dos sueldos en el Sistema de Salud sin trabajar, además recibe salario por su empleo en la clínica privada, donde sí trabaja”, escribió Díaz en Twitter.

Cuando una candidata a diputada como Suyapa Figueroa @SEguigurems se opone a las #ZonasDeEmpleo, solo lo puede hacer desde la comodidad de quién goza de dos sueldos en el Sistema de Salud sin trabajar, además recibe salario por su empleo en la clínica privada, donde sí trabaja. pic.twitter.com/DNZZTRHv9f — Ebal Díaz (@EbalDiazHN) June 20, 2021

La respuesta de Suyapa Figueroa

Finalmente, la profesional de la salud y candidata a diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH) publicó un video dirigido a Ebal.



"No acustumbro a hacer videos mientras trabajo... pero la circunstancia obliga. Quiero contestarle a usted señor Ebal Díaz, expastor de la iglesia, que yo tengo más de 28 años de trabajar en el sistema de salud y jamás tuvimos un gobierno tan inhumano, tan corrupto y tan indolente como el que tenemos", comenzó diciendo Figueroa.



Y agregó: "Quiero decirle una cosa. Yo me levanto muy temprano a trabajar y aún trabajando de 7 de la mañana a 10 de la noche y haciendo guardias los fines de semana no estoy como usted disfrutando de una copa de un buen vino con el dinero que seguro usted no se ganó como pastor sino con el dinero del pueblo".

ADEMÁS: UNAH interpondrá acciones judiciales contra las ZEDE para que sean declaradas inconstitucionales

"Ya viene el último capítulo de la narconovela"

Suyapa Figueroa finalizó su grabación con la siguiente frase: "Ya viene el último capítulo de la narconovela, ese en el que los montan a todos en un avión jumbo y se los llevan para Nueva York".