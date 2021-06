Liga Nacional: Mario Martínez y Allans Vargas quedan fuera del Real España para el Apertura

Mario Martínez y Vargas fueron vistos haces unos días jugando con la camisa de Marathón en un partido no oficial, aún teniendo vínculos con Real España.

SAN PEDRO SULA, HONDURA.- Mario Martínez y Allans Vargas son las primeras dos bajas para el Real España de cara al torneo Apertura que comenzará la primera semana de agosto del corriente año.



El histórico jugador de la Máquina, Mario Martínez, se quedó sin contrato al finalizar el torneo Clausura 2021. La dirigencia le ofreció la renovación con una rebaja salarial y no la aceptó.



Allans tiene contrato con Real España hasta el 2021, pero se marchará a préstamo para el siguiente torneo.

Polémica

Tanto Mario Martínez como Vargas fueron vistos haces unos días vistiendo y jugando con la camisa del Marathón en un partido no oficial, aún teniendo vínculos con Real España.

Esta es una de la imágenes que se difundió en redes sociales donde se mira a Martínez y Vargas posando con la camisa de Marathón.







Las imágenes se filtraron en las redes sociales y no cayó nada bien a la afición del equipo aurinegro ni a su directiva.



"Todo esto no tiene que ver con lo deportivo, es una falta al reglamento a los valores de la institución y esos están por encima de cualquier circunstancia", dijo Raúl "Potro" Gutiérrez este lunes cuando le consultaron por los futbolistas.



Por su parte, Elías Burbara, presidente de la realeza, dijo que "andamos buscando jugadores que de verdad estén comprometidos con la institución, que respeten al equipo y den todo por los colores. Quien no esté en ese lineamiento, que se haga a un lado".



Real España ya está preparándose de cara al Apertura 2021 que iniciará el 7 de agosto.