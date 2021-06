EEUU donará 14 millones de dosis de vacunas anticovid a Latinoamérica a través del Covax

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos donará otros 14 millones de dosis de vacunas anticovid a Latinoamérica y el Caribe a través del programa Covax promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó el lunes el gobierno de Joe Biden.



Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Honduras, Haití, países de la Comunidad del Caribe (CARICOM), República Dominicana, Panamá y Costa Rica, recibirán inmunizaciones en ese marco, según un comunicado que los ennumera en ese orden.



La Casa Blanca identificó el lunes los países a los que Estados Unidos enviará aproximadamente 55 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19, lo cual constituye el grueso de una donación de 80 millones de dosis prometida para fines de junio.



El 75% de estos 55 millones (es decir, 41 millones) se distribuirán a través del Covax, una iniciativa creada para garantizar una distribución equitativa de las vacunas anticovid en todo el mundo.



Además de los aproximadamente 14 millones que irán para Latinoamérica y el Caribe, unos 16 millones fueron asignadas a Asia, y otros cerca de 10 millones, a África.



El 25% restante de los 55 millones (14 millones de dosis) se distribuirá de manera directa a "prioridades regionales y otros beneficiarios", dijo la Casa Blanca.



Los países de América Latina y el Caribe en esta categoría son Colombia, Argentina, Haití, países del CARICOM, República Dominicana, Costa Rica y Panamá.



La Casa Blanca no especificó el monto de vacunas que recibirá cada país para las dosis enviadas a la región a través del Covax, ni para las enviadas de forma directa.



A principios de junio, la Casa Blanca ya había dado detalles de la distribución de los primeros 25 millones de dosis de los 80 millones prometidos. Entonces dijo que seis millones serían para Latinoamérica y el Caribe a través del Covax, en tanto México y Haití estaban entre los beneficiarios de manera directa.



El primer tramo incluía las vacunas de Johnson & Johnson, Moderna y Pfizer/BioNTech, pero la Casa Blanca no informó cuáles estaría en este segundo tramo.



Biden también anunció días atrás la compra por parte de Estados Unidos de 500 millones de dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech, con el fin de donarlas a otros países que lo necesiten desde este verano boreal hasta junio de 2022.



"Nuestros objetivos son aumentar la cobertura mundial de vacunación contra covid-19, prepararnos para los brotes repentinos de la epidemia y priorizar a los trabajadores de la salud y otras poblaciones vulnerables (...), y ayudar a nuestros vecinos y otros países necesitados", dijo la Casa Blanca.



"Estados Unidos no utilizará sus vacunas para obtener favores de otros países", reiteró.



Mientras la vacunación anticovid se generaliza en los países ricos, facilitando el regreso a la normalidad, los casos de covid están aumentando en buena parte del mundo, en particular en Sudamérica y África.



Menos del 1% de las dosis de la vacuna anticovid a nivel mundial se han administrado a personas en países de bajos ingresos.