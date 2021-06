Khloé Kardashian rompe el silencio y revela cuántas cirugías estéticas tiene

HOLLYWOOD, ESTADOS UNIDOS.- Las integrantes de la familia Kardashian son mundialmente conocidas por su impecable apariencia, en la mayoría de los casos, lograda con ayuda del bisturí.



Sin embargo, Khloé Kardashian, la tercera de las hermanas, siempre ha negado haber pasado por el quirófano, lo que la ha colocado en numerosos escándalos anteriormente.



Pero esta vez, la socialité se sinceró sobre las cirugías que tiene y habló de su sentir ante los rumores de los medios de comunicación y usuarios de las redes sociales que apuntan a que ella "ha tenido su tercer trasplante de cara".

Khloé confió que aunque ella era una chica con mucha autoestima antes de que su familia fuera famosa, al ver cómo las personas aplaudían el aspecto de sus hermanas Kim y Kourtney Kardashian la hacía sentir "fea" y que no encajaba con los estándares.



Sin embargo, reconoció que supo manejarlo y no dejó que esos episodios la llevaran a obsesionarse por lucir perfecta para los ojos de los demás. Para mí, todo el mundo dice, "¡Dios mío!, ha tenido su tercer trasplante de cara', pero yo me sometí a una operación de nariz", aseguró Khloé y además recalcó que si no lo mencionó antes es porque nadie se lo preguntó.

La modelo y empresaria sí reconoció que se ha sometido a tratamientos de botox, pero asegura que su cara "ha respondido horriblemente" al procedimiento.