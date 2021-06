Extienden el toque de queda hasta el 27 de junio; en Olancho hay disposiciones especiales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), a través de la Secretaría de Seguridad, determinaron extender el toque de queda en Honduras.



A través de un comunicado además informaron que el departamento de Olancho queda excluido de las normas, ya que los habitantes de esa zona del país deben obedecer una serie de "disposiciones especiales" ante la escalada de contagios de coronavirus.

Medidas generales

Para 17 de los 18 departamentos del país (excepto Olancho), el toque de queda seguirá vigente desde el lunes 21 de junio hasta el domingo 27 de junio. La circulación será de 5:00 AM a 10:00 PM.



De igual manera en estas zonas de Honduras el sistema financiero, supermercados y comercios en general, no deberá superar el 50% de la capacidad en sus instalaciones.

"La Policía Nacional, la Policía Municipal y otros entes de seguridad velarán por el cumplimiento de esta medida", advirtieron.



Los bares, discotecas, cines, gimnasios, teatros, complejos deportivos, centros de convenciones y centros educativos en sus niveles de primaria, secundaria y superior seguirán cerrados. Tampoco se permitirán reuniones en casas particulares con más de diez (10) personas, salvo en los casos que hayan sido autorizados por Sinager para efectos de pilotaje.

¿Quiénes pueden circular durante el toque de queda?

La misiva indica que únicamente pueden circular -en horario no permitido- las personas que atienden actividades de seguridad, salud, emergencia, transporte público por motivos de salud humanitarios y el contratado por las empresas que están dentro de las excepciones para movilizar a sus trabajadores.

También pueden circular operarios del transporte de carga pesada, energía, telecomunicaciones, internet, medios de comunicación, hoteles, personas nacionales y extranjeros que arriben al país en vuelos nocturnos, acreditando con su boleto de viaje su destino.

Asimismo el sector agroalimentario y agroquímico, el personal de soporte técnico y administrativo del sistema bancario, empleados de la industria de la maquila, mercados, supermercados, gasolineras, droguerías, farmacias y productos de bioseguridad.

Disposiciones especiales para Olancho

En Olancho el toque de queda estará vigente desde el 21 de junio hasta el domingo 27. La variación es que la circulación será por dígitos, de 5:00 de la mañana a 8:00 de la noche.



Recuerde circular según el último dígito de la tarjetas de identidad, pasaporte o carné de residente:



Lunes 21 de junio terminaciones 5 y 6

Martes 22 de junio terminaciones 7 y 8

Miércoles 23 de junio terminaciones 9 y 0

Jueves 24 de junio terminaciones 1 y 2

Viernes 25 de junio terminaciones 3 y 4

Sábado 26 de junio terminaciones 5 y 6

Domingo 27 de junio terminaciones 7 y 8

Otras medidas

Sinager estableció otra serie de medidas en Olancho. Habrá atención especial para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.



La atención especial para estos grupos será de 7:00 AM a 9:00 AM en todos los comercios autorizados y de 9:00 AM y 10:00 AM en el sistema bancario.



De igual manera, las autoridades recordaron a la ciudadanía mantener las medidas de bioseguridad. Use mascarilla, gel de manos y no olvide el distanciamiento.