"Me hicieron un favor": María Celeste Arrarás sobre su despido en Telemundo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras muchos años de engalanar la pantalla de Telemundo a través de su programa "Al Rojo Vivo", la periodista María Celeste Arrarás fue despedida en agosto de 2020, dejando dudas y un sentimiento de tristeza entre sus seguidores.



Hasta la fecha, la puertorriqueña no había querido decir mucho al respecto. En aquel momento, Arrarás solo aseguró que entendía la decisión de la empresa al despedirla, pues la pandemia dejó muchos recortes y ella no fue la única afectada, aunque reveló que Telemundo debería seguir pagando su sueldo hasta que se venciera el contrato que estaba pactado.



Sin embargo, ahora, tras confirmar su regreso a la televisión a través de la cadena CNN en Español, María Celeste habló en una entrevista con "Chisme no like" sobre cómo se sintió cuando fue notificada de su despido hace casi un año y lo que significó esa etapa para ella.

"Fue bien curioso, porque cuando salí de Telemundo yo estaba bien preparada para que algún día pasara todo esto, económicamente siempre había sido bien cuidadosa, había ahorrado dinero, había hecho mi nido en caso de que algún día no tuviese trabajo y hasta para cuando me toque retirarme, aparte de que me iban a continuar pagando por el tiempo que durara el contrato, yo estaba tranquila", comentó, al tiempo que destacó que la fama y el estar ante las cámaras tampoco la afectó moralmente.



"Me lo tomé con calma. Me di cuenta bastante rápido, como a las dos semanas que a mí realmente, en cierta forma, me hicieron un favor, porque yo llevaba una tanda con lo del covid, metiéndole casi 16 horas diarias al programa, de preparación y de empuje y nos fue muy bien en esa época, pero necesitaba descansar", aseguró.



Según Arrarás, los efectos fueron más positivos que negativos, tanto así que muchas personas llegaron a preguntarle si se había realizado cirugías plásticas o si había bajado de peso, pero afirmó que cambió muchos de sus hábitos, "es simplemente el hecho de descansar, de dormir ocho horas, me puse a jugar tenis, a tener calidad de vida, a estar con mis hijos, con mis amigas, a tener tantas cosas que tenía un poco en el olvido", detalló.

Incluso, la periodista de 60 años aseguró que tuvo que pensar mucho cuando recibió la oferta de CNN, pues temía volver a la agotadora rutina, pero al ser un programa de un día a la semana, aceptó.

Lo que espera para "Al Rojo Vivo"

Pese a que Arrarás ya salió de "Al Rojo Vivo", reconoce que el programa siempre estará dentro de su corazón, pues afirma que lo considera como un hijo, por lo que dijo que sentiría "pena", si la audiencia llegara a bajar.



"Yo tengo ahí compañeros que quiero muchísimo, a los cuales les deseo que les vaya bien porque eso fue como un hijo que yo crié, le pagué la universidad y ya cuando empezó a trabajar me dijo bye, bye, entonces yo le sigo queriendo. No estoy pendiente de eso, pero si fuera el caso, y por supuesto que creo lo que me dicen, me da pena porque ya dentro de un año cumple 20 años el programa y sería bueno que llegara a los 20 años", finalizó.

