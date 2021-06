¿No se sentía "digna de besar"? La razón por la que Kylie Jenner se aumentó los labios

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Kylie Jenner creció siendo parte de una de las familias más ricas de Estados Unidos y siendo considerada una de las adolescentes más bellas, sin embargo, dentro de sí misma albergaba una gran inseguridad que ni siquiera la dejaba sonreír confiadamente ante las cámaras.



La joven de 23 años confesó en la última reunión para despedir el programa "Keeping Up with the Kardashians" que su ya conocido amor por el maquillaje fue el resultado de una inseguridad que guardó durante años y lo que terminó transformando en la clave de su éxito como empresaria.

"Creo que mi amor por el maquillaje empezó por mi inseguridad de mis labios", reveló la joven al presentador Andy Cohen. "Tenía labios realmente pequeños, y en realidad nunca lo había pensado hasta que me di mis primeros besos y el chico me dijo, 'Oh Dios, eres tan buena para besar, pero tienes labios tan pequeños', o algo así. Desde ahí, sentí que no era digna de besar", reveló la menor de las Kardashian.



En aquel momento, la modelo no tenía la edad, ni la idea para comenzar con su línea de maquillaje, por lo que en un intento por sentirse más segura, pasaba mucho tiempo maquillando sus labios para hacerlos ver más grandes, al punto de llevarlo a una obsesión, según reconoció.

Ahora, es la dueña de "Kylie Cosmetics", una línea a la que la logrado posicionar entre las favoritas de muchas mujeres alrededor del mundo. Actualmente, ella ya no depende tanto del maquillaje para ver sus labios grandes, pues se ha sometido a procesos estéticos para aumentar su tamaño, algo con lo que afirma sentirse contenta y segura.

