Defensa de David Castillo espera una sentencia absolutoria en juicio por crimen de Berta Cáceres

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras haberse retomado el juicio oral y público en contra de Roberto David Castillo Mejía, acusado por la muerte de la ambientalista Berta Cáceres, su equipo de defensa aseguró que no existen pruebas suficientes para demostrar su participación en el asesinato ocurrido el 3 de marzo de 2016 en La Esperanza, Intibucá.



A través de un comunicado, los abogados del gerente de la empresa nacional Desarrollos Energéticos (Desa), consideraron "insignificante" la carga probatoria presentada por la defensa de la familia de la líder índigena y aseguran que es esa misma evidencia la que respalda la inocencia de Castillo Mejía, quien fue capturado en 2018 en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, en la zona norte de Honduras.

VEA: Crimen contra Berta Cáceres fue planificado cuatro meses antes, según informe

+ ¿Quiénes son los siete implicados en el asesinato de Bertha Cáceres, que fueron declarados culpables?

A continuación el comunicado íntegro:



Culminada la presentación de pruebas del Ministerio Público y los acusadores privados, en la causa instruida contra el ingeniero Roberto David Castillo Mejía por la muerte de la señora Berta Cáceres, el equipo técnico de defensa del procesado a la comunidad nacional e internacional y los medios de comunicación hace saber lo siguiente:



1. La insignificante carga probatoria allegada al debate por las acusaciones públicas y privadas ha hecho que, al terminar su evacuación, el estado de inocencia del ingeniero Roberto David Castillo Mejía se mantenga incólume, de tal manera que una sentencia absolutoria es la más alta probabilidad que tiene la tramitación de este caso.



2. Las acusaciones, en la personal de MP y de los abogados de la familia de la señora Cáceres, han sido incapaces de atribuir responsabilidad a nuestro representado y antes bien, sus mismas pruebas han hecho que el ingeniero Castillo quede excluido del hecho criminoso por el que se le ha llevado a juicio.

ADEMÁS: VIDEO: El último llamado de Berta Cáceres, la dirigente indígena asesinada

+ DESA rechaza que Roberto David Castillo Mejía esté implicado en el crimen de Berta Cáceres



3. Las mismas pruebas de la Fiscalía han servido, por ejemplo, para establecer que los peritajes sobre los teléfonos celulares decomisados en el proceso de la investigación del caso, fueron manipulados por peritos como la señora Brenda Barahona, con el fin de incriminar al ingeniero Castillo y a otros, para lo cual intercaló mensajes y armó una conversación tomando frases de distintos chats de WhastApp.



4. Estos mismos peritajes han evidenciado que si las averiguaciones y los trabajos de vinculación telefónica de la perito, Brenda Barahona, se hubieran hecho con rigor y objetividad, este caso hubiera incluido distintas líneas de investigación y no una sola como finalmente ocurrió.



5. La evacuación de los medios probatorios del MP ha permitido encontrar también que hubo además, violación a los procedimientos de cadena de custodia, borrado de información digital de hasta 17 gigas de una memoria USB en la que se descargó datos obtenidos de aparatos telefónicos para dejar aquellos archivos convenientes para la única tesis que el ente acusador interesaba "comprobar".



6. En el proceso, la misma perito Brenda Barahona admitió haber cometido 133 errores en sus peritajes y quedó claro que incluso descartó de sus procesos de análisis, detalles exculpatorios, a lo que se suma que fue hecho revelado en el debate que la ATIC rompió documentos que también pudieron ser exculpatrios para los investigados.



7. Adicionalmente, ha quedado claro que la perito Brenda Barahona descartó investigar números teléfonicos que sostuvieron hasta 36 llamadas teléfonicas y cruzaron mensajes con los autores materiales de este crimen, antes y después de la muerte de Berta Cáceres, solo porque -como lo dijo ella- no le parecieron relevantes.



8. Además, de las mismas pruebas de la acusación resultó lectura de chats de WhatsApp de tres años de amistad entre el ingeniero Castillo y Berta Cáceres, relación cercana que incluía saludos de parte de ella para el cumpleaños del ingeniero Castillo y que se mantuvo cordial incluso hasta días antes de su muerte, quedando evidenciado que él le brindaba apoyos en necesidades personales y familiares.



9. Por otro lado, dos testigos de la acusación que comparecieron al debate, excluyeron de responsabilidad al ingeniero Castillo. Uno de ellos, condenado por participar en el crimen, dejó claro que su relación con nuestro representado fue por trabajos de seguridad que realizaba en la zona sur del país. El otro testigo, miembro de la comunidad donde se construía el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (PHAZ), afirmó en su testimonio que la violencia en la zona era la misma organización que lideraba la señora Berta Cáceres y no la empresa.



10. Tras la evacuación de un peritaje de la acusación, también fue expuesto un chat de Telegram encontrado en el teléfono de la señora Berta Cáceres, en el que habla con un contacto identificado como "Jerónimo II", conversación en la que ambos aluden a la necesidad de conseguir un "terreno" en el que pueda "aterrizar un pájaro", señalando los riesgos de esa operación y la necesidad de mantener la mayor discreción al respecto, detalle que pudo haber abierto otra línea de investigación para esclarecer el crimen, dada la posible relación de personas muy cercanas a la señora Berta Cáceres con el narcotráfico.



11. Así mismo de la evacuación de los medios de prueba de la acusación relacionados con extracciones telefónicas se colige de manera clara y precisa los expresados por la señora Berta Cáceres, en cuanto a las empresas y personas naturales que ella relaciona con nombre y apellido, sobre las graves amenazas y persecuciones de las cuales tiempo antes de su muerte ella estaba siendo objeto; aspectos estos que extrañamente los entes de investigación no encaminaron, aún cuando tenían sus nombres, direcciones, y toda la información sostenible para las investigaciones y un juicio.



12. Por último, una pericia elaborada por otro consultor extranjero, evacuada hacia el final de la oportunidad procesal de las acusaciones, demostró que fue elaborado fuera de las reglas para peritajes establecido por la norma procesal y además evidenció que estuvo lleno de especulaciones y asociaciones que no tienen ningún sustento.



13. Con todo lo expuesto, exhortamos a los operadores de justicia que valoren la insignificante carga probatoria de las acusaciones, con conciencia y con la objetividad que hasta ahora ha demostrado y anunciamos que nos aprestamos a evacuar todas las pruebas en favor del ingeniero Castillo, para ratificar su estado de inocencia y garantizarle la sentencia absolutoria que deberá dictarse en este caso.



Equipo de defensa del ingeniero David Castillo Mejía

LE PUEDE INTERESAR: ¿En qué consiste la ley Berta Cáceres presentada en congreso de EE UU?

+ ¿Quién es Emerson Meza, el único implicado en el caso Bertha Cáceres que quedó en libertad?