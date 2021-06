Autoridades denuncian que organizaciones de DD HH reciben dinero de maras y pandillas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El director de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas, coronel Amílcar Hernández, denunció este viernes que "miembros de organismo de Derechos Humanos y de ONG reciben dinero" de las organizaciones criminales.



"Tenemos información directa y confirmada que miembros del organismo de Derechos Humanos y de ONG reciben dinero de las maras y pandillas, esto es colusión", reveló.



Hernández dijo que el mayor problema que hay en los centros penales de máxima seguridad, y por lo que se producen enfrentamientos, es el odio que hay entre los miembros de la Mara Salvatrucha MS-13 y la pandilla 18.

El comandante de la FNAMP también destacó que hay ONGs que reciben dinero y puso el caso de la "Asociación de Privados de Libertad", que representa Delma Ordóñez, quien según el entrevistado, recibió 250 mil lempiras para elaborar la personería jurídica de esta organización.



El entrevistado se preguntó, "por qué estas instituciones solo defienden a los miembros de las maras y pandillas, cuando estas solo representan el 15% de la población penitenciaria, y solo de ellos se habla, solo a ellos defienden, y qué pasa con el otro 85%, por lo que sus defensores no son objetivos”.

Pago

"Reitero que estos grupos criminales invierten millones y millones de lempiras para controlar las cárceles, y donde a ellos les interesa ahí infiltran a una persona, y nosotros ya días estamos en eso, y ese es su modo de operar”, agregó.



Sobre los supuestos 250 mil lempiras que recibió la Asociación de Privados de Libertad, de parte de la MS, el coronel dijo que “no puedo dar más detalles porque no queremos generar un ambiente de inseguridad a esa ONG”.



El comandante de la FNAMP, expuso también los mecanismos que usan los miembros de estos grupos criminales para introducir armas a los centros penales, “en las comidas, especialmente arroz chino tamaño familiar y pasteles, que usan para introducir armas”.

Sobre el enfrentamiento en la cárcel de Morocelí, conocida como La Tolva, informó que “esas armas las metieron los de la misma MS, ellos piden llamadas y no son para sus familiares, sino para cometer delitos. ONG calla cuando les beneficia".



Por su parte, el comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), General Willy Oseguera, manifestó que no se sabe si la involucración de representantes de derechos humanos con miembros de maras y pandillas es por un interés económico, o por temor al ser intimidados.



El General Oseguera reveló que la mara MS, ha dado la orden de matar a sus mismos cabecillas que se encontraban en centros penitenciarios de máxima seguridad. Se tiene la información técnica de estas acciones.



Indicó que, a los privados de libertad antes de exigir sus derechos, se les debe enseñar sus responsabilidades y los deberes. Si se exigen derechos, deben cumplir con responsabilidades y deberes.



Recordó que en el módulo de máxima seguridad del Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT), los privados de libertad asesinaron a un miembro de la Policía Militar que les llevaba la comida. "Nadie dijo nada de eso, a él no se le respetaron sus derechos, no tenía derechos".



Al referirse a la ONG, que maneja Ordoñez, el comandante de la PMOP, cuestionó “por qué nunca se pronunció sobre la muerte de los privados de libertad, uno conocido con el alias de El “Sony”, en la cárcel de El Porvenir, luego mataron al “Killer” en La Tolva, tampoco doña Delma Ordoñez dijo nada”.



Nosotros sabemos que la presidenta de la Asociación de Privados de Libertad, “no dijo nada, porque esa orden vino de adentro de una estructura criminal", concluyó el general Oseguera.

