Rambo sobre Patón Mejía: "Mentalmente es un vago. Él no puede estar en la Selección"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Rambo de León, exfutbolista hondureño y referente de la Selección Nacional de Honduras criticó a Patón Mejía, futbolista de Olimpia, por haber participado en torneos burocráticos de Estados Unidos el año pasado.



En ese sentido, Rambo demostró su furia sobre el jugador de Olimpia y dijo "Patón Mejía es un cipote, mentalmente es un vago, anda potreando en las canchas de Estados Unidos teniendo contrato, así de claro".



"Tenés que ser profesional hermano, él no puede estar en una selección nacional, así de claro. Si queremos llevar jugadores a la élite, no pueden andar potreando", agregó el ex mundialista.



Rambo de León se puso de ejemplo a él mismo: "A mí me ofrecían 3 o 4 mil dólares por partido en Miami cuando estaba en Italia, pero no me interesaba un carajo porque uno es profesional desde que firmas un contrato y máximo cuando estás en la selección".



Rambo no dejó de lado a Olimpia e instó a respetar a la institución blanca porque no es cualquier equipo.



"Entonces vas a ser un vago y tratas a Olimpia como equipo vago y Olimpia no es un equipo vago, es de respeto, así de claro, ni me lo mencionen, porque son jugadores que le hacen falta tantísimo", concluyó.

Sanción

Germán "Patón" Mejía, fue sancionado por la directiva y Pedro Troglio al darse cuenta de que fue captado jugando un torneo burocrático en Houston, Estados Unidos, el año pasado.



