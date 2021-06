Viajeros vacunados no presentarán prueba de covid al ingresar a Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Secretaría de Salud (Sesal) informó este miércoles que los viajeros que ingresen al territorio hondureño y que tengan su carné de vacunación actualizado no deberán realizarse ninguna prueba para la detección del covid-19.



La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado en el que se detalla que "los viajeros que ingresen al territorio nacional vía terrestre o/y aérea que ya estén vacunados contra el covid-19 y cuenten con el esquema de vacunación completo, únicamente deberán presentar su carné de vacunación original donde debe constar que recibió las dosis completas que corresponden a cada vacuna existente".

Por otra parte, quienes aún no cuenten con las dos dosis o los que no han tenido la oportunidad de aplicarse ninguna, sí deberán someterse a una prueba de detección, ya sea TR-PCR, Elisa o de antígeno, la cual deberá tener un resultado negativo y debe haberse realizado en un periodo no mayor a 72 horas antes de haber ingresado a Honduras, pues de lo contrario perderá vigencia.



La Sesal también aprovechó para recordar a los viajeros y empleados de las diferentes aduanas del país que deben cumplir y exigir el cumplimiento de las medidas de bioseguridad como el uso de la mascarilla, mantener el distanciamiento físico de 1.5 metros como mínimo y el lavado frecuente de manos.

