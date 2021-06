Marvin Ponce sobre vacunas donadas por Bukele: "No se vale la solidaridad utilizando injerencia política"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El asesor presidencial del gobierno de Honduras, Marvin Ponce, calificó como injerencia política la donación de vacunas contra el covid-19 que El Salvador, a través de su presidente Nayib Bukele, realizó a 14 municipios del territorio nacional.



El controversial político, durante una entrevista en Frente a Frente, resaltó la solidaridad entre los gobiernos, pero catalogó de "pedigueños" a los ediles hondureños que alzaron su voz y pidieron los inoculantes.

"Creemos nosotros que está bien la solidaridad de gobierno a gobierno, está buena la solidaridad con las vacunas. Si él maneja la donación de tres millones de vacunas chinas que han sido donadas a él... la primera estuvo bien cuando fueron cinco alcaldes, mediante la estrategia de Patricia Rodas (subcoordinadora de Libre) con Amable de Jesús Hernández (alcalde de Colinas, Santa Bárbara) de pedir vacunas para dar un golpe político al gobierno, pero no se vale realmente que se siga haciendo una chabacanada. No se vale que los alcaldes anden como pedigüeños y no es porque no hayan vacunas aquí", expresó.

Acusó a Bukele de injerencionista

Marvin Ponce tildó a Nayib Bukele de injerencionista, pues según su criterio el gobierno salvadoreño busca hacerse con territorios de Honduras aprovechando la "diplomacia de las vacunas".



"Vemos un acto injerencista cada vez más pretendido del presidente Bukele. Hemos visto realmente cómo en los últimos tiempos ha firmado un convenio con China para irrumpir en aguas territoriales hondureñas, sobre todo en las profundas de la Isla Conejo y de Amapala", aseguró.

Y agregó que "Ante el fracaso de Puerto Cutuco, ante el fracaso de sus puertos, El Salvador anda pegando manotadas de ahogado ahora con dinero de China y también no es raro que después de habernos atacado en 1969 en Ocotepeque, hoy pretenda, de una forma estratégica, utilizar la diplomacia de las vacunas. Tampoco es raro el proyecto histórico que tienen los salvadoreños de quitarnos Roatán, ya sea no por la lucha armada pero ahora por la vía económica comprando territorios en Roatán".

"No se vale la solidaridad usando injerencia política"

El asesor presidencial indicó que "no se vale la solidaridad usando injerencia política" y además se refirió a la visita del ministro de salud salvadoreño Francisco Alabí a Islas de la Bahía para la entrega de 22 mil vacunas anticovid.

"No se vale la solidaridad usando injerencia política. El otro día el ministro Alabí haciendo una visita en Roatán invitado por los alcaldes de las Islas. Cuando hay visitas oficiales de los funcionarios de alto nivel tiene que haber una solicitud diplomática a su par hondureño, pero estos se vienen a meter aquí como que estuvieran en su casa", criticó.