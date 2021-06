Mhoni Vidente afirma que Jennifer López y Ben Affleck tendrán un hijo juntos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hace un par de años, incluso semanas, nadie imaginaba que Jennifer López y Ben Affleck estarían juntos de nuevo, pero ahora, ambos se han dejado ver muy románticos dándole una segunda oportunidad a aquel amor que surgió hace 17 años.



La pareja de actores estuvo distanciada por casi dos décadas, tiempo durante el cual cada uno tuvo varias relaciones con otros famosos, dos de las que llegaron a convertirse en matrimonios, Jennifer se casó con Marc Anthony y Ben se casó con Jennifer Garner, de esas relaciones tuvieron dos y tres hijos respectivamente.



Sin embargo, ahora que ambos terminaron sus más recientes noviazgos con Alex Rodríguez y Ana de Armas, decidieron volver a encender las cenizas que quedaban de la relación con la que enamoraron a sus fans en el periodo de 2002 a 2004.

La pareja ha vuelto a acaparar la atención de los medios y hasta ha dado lugar que los astrólogos intenten descifrar su futuro juntos. Recientemente, Mhoni Vidente vaticinó que JLo, de 51 años y Ben, de 48, no solo estarán juntos un largo tiempo, sino que además, podrían tener un hijo.



"Ben Affleck la viene dejando (a Jennifer López) por culpa de su mamá, porque la mamá de Ben era muy racista y no quería que anduviera con una latina, por eso Ben Affleck se casa después con Jennifer Garner que es rubia, rubia totalmente y hace que corten, pero Jennifer López estaba enamoradísima de él, dicen que cayó en depresión y después la pesca Marc Anthony y tiene a los gemelos con él, pero ella jamás lo pudo olvidar", aseguró Mhoni sobre las razones de la ruptura hace tantos años.

Además, la vidente dijo que Jennifer y Ben están juntos desde febrero, según lo que le indican sus cartas, contrario a lo que todos pensaban, pues para entonces ella aún no se separaba de Alex Rodríguez.



"Yo los veo aquí que están juntos desde febrero o marzo ellos empiezan a salir y ya están hablando de cuestiones amorosas y a Alex Rodríguez le dieron los celos", afirmó.



Finalmente, Mhoni les hizo una breve lectura de cartas y dijo que los ve viviendo juntos y teniendo una relación más duradera e incluso, destacó que JLo quiere tener un hijo más, por lo que Affleck podría ser la persona con la que lo concebiría.



"Por medio de alquiler de vientre ella quiere ser mamá otra vez, y es válido y yo creo que ahora sí se le va a hacer embarazarse de Ben Affleck. Es que la segunda a veces es la vencida, yo creo que ya ahí madurará la relación", aseguró.

