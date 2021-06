Teófimo López da positivo al coronavirus previo a la pelea ante Kambosos

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El boxeador hondureño Teófimo López dio este martes positivo al coronavirus previo a la pelea ante Kambosos JR, pactadapara el próximo 19 de junio en Estados Unidos.



López, campeón unificado del peso ligero, tenía todo listo para medirse ante Kambosos este sábado en el Marlins Stadium, pero al someterse al test resultó contagiado con la letal enfermedad.



Mike Coppinger confirmó la información a través de su cuenta de Twitter.



"Teófimo López dio positivo por covid esta mañana después de una prueba de PCR y es sintomático. Como resultado, su pelea por el título de peso ligero de cuatro cinturones contra George Kambosos, programada para el sábado, se trasladará al 14 de agosto, junto con la cartelera", escribió Coppinger.

The entire @triller @trillerfightclub team, @myketowerspr @meekmill @farrukoofficial @lunaypr1 & Gente de Zona wish Teofimo a quick recovery. Our June 19 Lopez vs Kambosos Jr. fight along with the undercard and music performances have been postponed to August 14. pic.twitter.com/c4engRkI4S

Los organizadores del evento, junto a los artistas participantes del show, le desearon una pronta recuperación al pugilista catracho.

